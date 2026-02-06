農曆春節廚餘將大增 環境部：去化量能無虞

為防範非洲豬瘟，全面禁止廚餘養豬政策將於明年上路，各縣市政府可提早實施。面對農曆春節期間可能大增的廚餘量，環境部環境管理署署長顏旭明今天(6日)表示，約有4成事業廚餘仍可餵豬，另外6成則焚化、掩埋或再利用，廚餘去化量能無虞。

為防範非洲豬瘟，政府宣布自2027年1月1日起全面禁止使用廚餘餵豬，在2026年1月1日至12月31日的轉型緩衝期間，僅開放使用事業廚餘餵豬、禁止使用家戶廚餘。面對即將到來的農曆春節，廚餘量恐將暴增，廚餘去化再受挑戰。

環境部環境管理署署長顏旭明6日接受央廣訪問時表示，全台每日廚餘量約1,700公噸，其中4成、約670公噸為事業廚餘，可用於養豬；另有近4成透過肥料化、能源化等方式，轉化為有機肥料及再生能源；2成多則輔以焚化或掩埋，環境部評估春節期間去化量能無虞。他說：『(原音)統計目前的廚餘排出之後，大概有38%是做再利用，23%是做焚化及掩埋，同時有部分的事業廚餘，例如學校、軍隊或一些工廠下腳料還是有40%去做養豬，那這些廚餘我們在春節期間仍然能夠妥善的做去化。』

顏旭明指出，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部會協助地方政府透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施提升量能。在轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，環境部也將督導地方加強焚化廠管控措施，除訂定焚化廠處理廚餘作業指引供縣市依循外，也要求各焚化廠加強戴奧辛監測。

顏旭明也呼籲全民在春節期間廚餘減量，在家「吃多少、煮多少」，出外聚會則是「吃多少、點多少」，並將廚餘瀝乾以減少體積與重量。另外，由於春節期間垃圾清運停收，他建議民眾妥善打包廚餘，避免引來老鼠與害蟲。

此外，顏旭明說，環境部也與教育部、農業部等共同推動惜食環境教育，將惜食理念深化到學校教育與家庭日常中，從根本降低廚餘產生量。