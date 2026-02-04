農曆春節後想跳槽？2/9前快報考這家公司

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司「新進從業人員甄試」簡章已公告，即日起至2月9日下午5點報名，筆試在3月21日舉行，口試在5月9日及5月10日，預計招考正取141名、備取191名。港務公司表示，職缺分為師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪5萬8410元；員級部分，高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪4萬9690元；助理事務員及助理技術員則開放「高中職畢業」即可報考，起薪4萬2830元。因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司持續推動數位與永續雙軸轉型，積極布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務，甄試共開設18個類科，招考地點涵蓋基隆港、臺北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口。

