農曆春節旅宿訂房率 嘉義台中雲林破5成

（中央社記者余曉涵台北8日電）交通部觀光署日前公布最新農曆春節旅宿訂房率，2月14日至21日平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市、台中市及雲林縣，均突破5成。

觀光署循例公布連假旅宿訂房率供旅客參考，日前公布最新農曆春節期間旅宿訂房率，截至1月30日止，在2月14日至21日，共有10個縣市的平均訂房率超過總平均訂房率43.03%。

觀光署指出，平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市（59.08%）、台中市（57.99%）、雲林縣（57.04%），加上新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣，總計10個縣市平均訂房率超過總平均。

此外，觀光署表示，連假期間各縣市較高的訂房率，幾乎集中在初一至初三（2月17日到19日），其中初三（2月19日）雲林縣的旅宿訂房率超過8成，嘉義市及台中市也破7成，是9天連假當中最高者。

觀光署分析，連假期間的活動，有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署表示，數據為連假的15天前，旅宿業填報的訂房率統計；因許多民眾習慣在接近假期時，才安排行程與訂房，旅宿業者也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計可能會有所差異。（編輯：吳素柔）1150208