農曆春節期間 中市計程車加成費率 每趟加收50元

▲中市計程車春節加成費率4國語言宣導版。

農曆春節期間，台中市政府交通局宣布，自2月13日起至2月22日（大年初六）止，共計10日，中市計程車將實施春節加成費率，每趟次加收50元，2月23日00時起，全面恢復原收費方式。為讓國內外乘客了解春節費率規定，特別印製中、英、日3國語言收費說明貼紙，請計程車駕駛張貼於車內明顯處，共同提升整體服務品質與城市形象。

交通局長葉昭甫表示，因應年節前採買潮及春節期間走春、返鄉與拜年人潮，民眾搭乘計程車需求明顯增加，市府每年春節期間循往例啟動春節模式，實施加成收費措施，除體恤運將在春節假期持續提供服務，也鼓勵更多計程車投入疏運行列，提升整體載客量能，確保市民與旅客春節期間行的便利。

葉昭甫說明，春節加成期間，凡於台中市境內上車，乘客請依計費表顯示金額支付車資，並由系統自動加計春節加成費用。計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取「春節加成」鍵，如未選取春節加成鍵，仍應依跳表金額向乘客收費，不得以任何理由額外加價，確保收費公開透明，保障乘客權益。

為讓國內外乘客都能清楚了解春節費率規定，交通局已印製中、英、日3國語言的收費說明貼紙，請駕駛張貼於車內明顯處，降低語言溝通誤會。今年也持續準備韓國、泰國、印尼、越南等4國語言宣傳單，並請相關公（工）會加強宣導，請民眾留意收費方式。

交通局提醒，民眾下車時務必向駕駛索取乘車證明，如遇駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞路或拒載短程等違規情形，請記下車號、搭車時間、駕駛姓名及上下車地點，撥打台中市政府市民專線1999反映，市府將即時查處，以維護乘客權益。