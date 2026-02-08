農曆春節走春首選 桃園特色公園陪伴市民共享親子歡樂時光





農曆春節連假是闔家團聚、外出走春的最佳時機。桃園市政府近年持續推動城市綠化與休閒空間升級，打造融合自然生態、創意遊憩與全齡共融理念的特色公園。今（115）年春節，市民無須舟車勞頓，在桃園就能就近享受高品質的戶外休憩體驗，一同走進桃園特色公園，感受全台最豐富、最好玩的公園魅力。

為協助民眾更便利掌握公園相關資訊，桃園市政府已完成建置「樂桃園 Park Go」網站（https://www.taoyuan-parkgo.tw/），整合全市特色公園介紹、設施內容與遊憩資訊，提供如同「專屬公園導遊」般的一站式服務。民眾可依位置、主題特色及適合族群快速查詢各公園資訊，輕鬆規劃親子走春行程；網站亦貼心規劃多條「懶人包行程」，從半日遊到一日遊，串聯周邊人氣景點、在地美食及交通動線，即使未事前規劃，也能隨時啟程、自在出遊。



楊梅區四維兒童公園。





今年新春，桃市府特別推薦多座已完工啟用、各具特色的主題公園，涵蓋生態水岸、城市遊樂場及體能探索等多元型態，滿足不同年齡層的遊憩需求。包括大園區「華興池生態公園」設有冒險森林遊戲場與極限山丘遊戲場；中壢區「光明公園」打造秘密探險基地、水景地景及森林跑酷挑戰空間。

龍潭區「運動公園」規劃軍事主題遊戲場；平鎮區「運動公園」設有19道空中冒險關卡；桃園區「陽明公園」設置猿林遊戲區及生態教育區；楊梅區「四維公園」以眷屋地景打造全齡探險中心；八德區「楓樹腳公園」設有16公尺高長頸鹿主題大型遊戲塔與空中懸空式爬籠；「大湳森林公園」則保留原始樹林與自然生態，融合親子遊樂與文化休憩空間，讓城市遊戲場成為孩子新春記憶中最難忘的冒險足跡。



八德區大湳森林公園。





桃市府表示，最好的新年禮物，莫過於家人相聚時此起彼落的歡笑聲。今年春節，歡迎市民規劃一趟「暢遊桃園特色公園」的走春行程，走進綠意盎然的公園空間，與家人共享溫馨美好時光，在自然與歡笑中迎接嶄新且充滿希望的一年。



八德區楓樹腳公園。





大園區華興池生態公園。

