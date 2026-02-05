農曆春節返鄉高峰前夕！陳世凱親自發紅包給高鐵員工 直呼「奉獻精神非常感人」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

農曆春節連假即將到來，有許多大眾交通從業人員捨棄與家人團聚的時間，因應大量返鄉及出遊的旅運需求而忙碌。交通部長陳世凱特地前往南港車站對高鐵第一線同仁表達感謝，除了發放春節紅包提前拜年，增添過年氣氛，還特地準備飲料、點心等下午茶慰勞同仁。陳世凱強調，高鐵員工辛勞輪班、犧牲陪伴家人的時光，這份奉獻精神非常感人。

陳世凱表示，春節是國人團圓的重要時刻，也是交通運輸最繁忙的期間，高鐵肩負大量返鄉及出遊旅運需求，加開許多班次服務旅客，第一線同仁輪班隨時待命相當辛勞，大家得捨棄與家人團聚的機會，這份奉獻精神非常令人感動。

陳世凱在慰勉過程中發放紅包，逐一向工作人員致意，臺灣高鐵的同仁爭相合影留念，現場笑聲不斷、閒話家常，不少同仁也對部長準備的點心與茶飲感到驚喜。陳世凱並感謝同仁在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車安全與旅客服務品質。

陳世凱也提醒，高鐵要持續加強人力調度與應變，確保列車準點、安全運行，提供旅客順暢的乘車體驗，交通部也會與各單位密切合作，全面守護春節疏運順利進行。最後再次感謝所有「交通人」，因為大家的付出與努力，讓返鄉團圓的路更加平安溫暖。

高鐵公司補充說明，春節疏運期間高鐵加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2162班次列車的旅運服務。亦特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站、2班提早發車列車，歡迎旅客多加利用。

