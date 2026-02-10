農曆春節連假將到來 醫師提醒酒後反應判斷都失準 勿一時開心斷送幸福

農曆春節連假將到來，醫師廖得凱提醒，酒後反應判斷都失準，勿一時開心斷送幸福。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

農曆年節將至，親友聚會飲酒機會大增，根據統計資料，台灣近十年來每年約十分之一因酒駕致死；東基創傷外科醫師廖得凱提醒，酒後判斷力、反應力都會降低，一年多來即遇過酒駕創傷二案例，分別是撞斷小腸及撞破膀胱，提醒逢年過節親友聚會難免小酌，惟千萬不要為一時的「醉」開心斷送幸福。

廖得凱指出，東基幾乎每個月都會收到酒駕造成創傷的病人，平均一季就有一例為重大外傷須緊急手術。去年有位四十九歲男子酒後開車自撞，竟然把小腸撞斷，其中有三十公分完全斷裂、六十公分撕裂傷；歷經近四小時的緊急輸血、重建、縫合，順利完成手術，但術後小腸長度剩下約兩百五十公分（成人小腸長度約三百五十至五百公分）。

另一例是五十三歲男子酒後騎機車跌倒腹部疼痛，「當時病人只記得前一刻還在喝酒，下一刻就在急診了。」廖醫師說，男子雖無明顯外傷，經超音波影像看見腹腔內有液體。

出血點是膀胱破了一個約四乘三公分的大洞，腹膜、小腸也有小撕裂傷，最後縫合傷口、抽出超過一千西西血性腹水。

廖得凱說，酒後開車容易釀災原因，首先是受酒精影響對周遭感知能力降低，容易超出對速度的認知，易超速或闖紅燈；其次在意外發生時，多數人會下意識保護頭部、胸腹，但酒駕者完全喪失這項功能，難以及時保護，所以致死率幾乎是非酒駕交通事故的五倍。