農曆春節連假將至 行政院推四大策略平穩醫療量能整備

農曆春節即將到來，醫院急診室在春節期間是醫療承載人數高峰時段，為避免引發急診壅塞與醫療量能吃緊狀況，行政院超前部署，投入約新台幣16億元經費，推動四大策略，力求達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」目標。

今年農曆春節將迎來9天連假，民眾返鄉與旅遊人潮增加，加上基層診所多半休診，醫院急診室在春節期間是醫療承載人數高峰，為避免引發急診壅塞與醫療量能吃緊的情況，行政院院會15日提出「2026年春節醫療量能整備專案」。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰裁示指出，衛福部在農曆年節前，必須超前部署，透過「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略，確保重症有照顧、輕症有去處，就醫不壅塞、過年不斷藥，讓全民安心過年。

卓榮泰表示，在患者分流方面，請衛福部加強宣導春節期間傳染病特別門診資訊，並放寬慢性病連續處方箋回診及領藥期限，同時擴大流感抗病毒藥物使用規定，確保民眾用藥不中斷。他也要求積極宣導去年11月起實施的「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，鼓勵輕症民眾優先至基層院所或假日輕急症中心就醫，將急診資源留給真正有急迫需求的急重症病人。

在擴充醫療量能方面，卓榮泰請衛福部督導地方政府，於農曆年前盤點並公布轄內整體醫療量能，相關資訊須整合於各地衛生局網站、健保署官網、健保諮詢服務專線及「全民健保行動快易通」App，便利民眾提前掌握春節期間各醫療院所開診情形。

卓榮泰表示，衛福部同時加強宣導「健保春節加成獎勵」政策，鼓勵醫院因應住院需求加開病床、提升量能，也鼓勵基層醫療院所在春節期間加開門診，以紓緩急診負荷。李慧芝轉述說：『(原音)本次的專案，衛福部推出了健保春節加成獎勵政策，獎勵對象包括了醫院急診門診，還有診所以及社區藥局，相關的加成以及獎勵，應時支援到第一線的相關醫事人員，以肯定其專業付出，並且穩定人力士氣，也請衛福部督導醫療院所確實及時發放，避免延宕。』



衛福部醫事司司長劉越萍表示，本次健保配套除鼓勵假日開診、設置UCC與傳染病特別門診外，也針對住院及門診服務提供加成，健保總投入約新台幣16億元；同時強化區域聯防與即時資源調度，確保「重症不漏接」。

此外，卓榮泰要求地方政府輔導醫療院所嚴密監測醫療量能各項指標，強化調床機制，並請衛福部及各區緊急醫療應變中心即時掌握醫療資源。最後，他特別感謝春節期間堅守崗位的醫護人員，強調本次專案要求衛福部督導醫療院所確實、即時發放獎勵，避免延宕，以穩定人力並肯定第一線醫療專業人員的付出。