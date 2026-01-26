農曆春節連假親子遊 微笑山線縱走抽大獎
新北市觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」自114年7月1日開跑以來，廣受山友喜愛與好評，至今已有近1,500人成功解鎖完登12段路線的成就，活動現已進入最後衝刺階段，為鼓勵更多山友挑戰完登，將於5月舉辦第三波季季抽活動，並加碼「新北幣5,000點」，集章任務將於115年4月30日截止。
隨著農曆春節連假即將到來，新北市政府觀光旅遊局特別推薦微笑山線精選12段路線中的2條近郊路線，這兩條路線交通便利、適合全家大小親子出遊，並兼具祈福與休閒樂趣，分別是「鶯歌後花園漫步」親子遊程，以及「烘爐地登高祈福」祈福遊程。
「鶯歌後花園漫步」親子遊程，鶯歌因鎮北山脈上一塊酷似鸚哥的巨石而得名，這塊「鶯歌石」位於鶯歌區中正路與成功路後方的山麓上，相傳源自明末鄭成功軍隊炮轟巨鳥的傳說。鶯歌石步道是適合全家同樂的親山步道，環繞鶯歌石而上，沿途擁有優美山林景色與天然岩洞，觀景臺更可遠眺對岸山景及宜人城市風光。步道健行後，可順道走訪鶯歌老街上的微笑山線服務據點「新旺集瓷」，讓親子一同體驗手拉坯陶藝手作，親手製作專屬陶藝作品，深入感受鶯歌陶瓷文化的魅力與溫度。
「烘爐地登高祈福」祈福遊程，烘爐地位於中和區南勢角後方山區，是微笑山線上的熱門景點，其登山觀光步道串聯中和、新店與土城三區，烘爐地山名列小百岳第16名，海拔302公尺，深受登山客青睞。山區內寺廟林立，是信徒朝聖的旅遊聖地，春節期間登高至土地公廟祈福，正是迎接新年好運的最佳方式。烘爐地山為天上山列最東端山頭，山頂平坦開闊、視野遼闊，可俯瞰臺北盆地與新店溪，更是大臺北地區知名的夜景勝地，象徵新一年運勢越來越開闊。
