農曆春節連假親子遊 新北推微笑山線縱走抽大獎





新北市政府觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，自114年7月1日開跑以來，廣受山友喜愛與好評，至今已有近1,500人成功解鎖完登12段路線的成就，活動現已進入最後衝刺階段，為鼓勵更多山友挑戰完登，將於5月舉辦第三波季季抽活動，並加碼「新北幣5,000點」大獎獲獎名額，集章任務將於115年4月30日截止。

參加者只需下載「健行筆記APP」開啟任務，每完成一段步道並蒐集寶石，即可獲得「普獎」抽獎資格，有機會抽中新北幣500點、DK高博士動態足弓拖鞋或水豚君布偶。若成功集滿12段路線、共66顆寶石，更可參與「特獎」抽獎，最大獎包含新北幣5,000點或GOODYEAR專業健行鞋等完登大禮。誠摯邀請大家把握最後四個月黃金期，特別是即將到來的農曆春節連假，踴躍挑戰精選12段步道，一起解鎖成就、成功完登獲好禮。

隨著農曆春節連假即將到來，新北市政府觀光旅遊局特別推薦微笑山線精選12段路線中的2條近郊路線，這兩條路線交通便利、適合全家大小親子出遊，並兼具祈福與休閒樂趣，分別是「鶯歌後花園漫步」親子遊程，以及「烘爐地登高祈福」祈福遊程。

「鶯歌後花園漫步」親子遊程：鶯歌因鎮北山脈上一塊酷似鸚哥的巨石而得名，這塊「鶯歌石」（又稱鸚哥石）位於鶯歌區中正路與成功路後方的山麓上，相傳源自明末鄭成功軍隊炮轟巨鳥的傳說。鶯歌石步道是適合全家同樂的親山步道，環繞鶯歌石而上，沿途擁有優美山林景色與天然岩洞，觀景台更可遠眺對岸山景及宜人城市風光。步道健行後，可順道走訪鶯歌老街上的微笑山線服務據點「新旺集瓷」，讓親子一同體驗手拉坯陶藝手作，親手製作專屬陶藝作品，深入感受鶯歌陶瓷文化的魅力與溫度。

「烘爐地登高祈福」祈福遊程：烘爐地（又稱南勢角山）位於中和區南勢角後方山區，是微笑山線上的熱門景點，其登山觀光步道串聯中和、新店與土城三區，烘爐地山名列小百岳第16名，海拔302公尺，深受登山客青睞。山區內寺廟林立，是信徒朝聖的旅遊聖地，春節期間登高至土地公廟祈福，正是迎接新年好運的最佳方式。

烘爐地山為天上山列最東端山頭，山頂平坦開闊、視野遼闊，可俯瞰臺北盆地與新店溪，更是大臺北地區知名的夜景勝地，象徵新一年運勢越來越開闊。健行結束後，可前往微笑山線服務據點「綠書店」，以社區書店自居的空間，長期推廣閱讀與環境教育，舉辦生態與閱讀活動，與微笑山線「城市與山林」理念高度契合，吸引民眾走進新北的「家山」，享受知性與自然兼具的旅程。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，新北市擁有豐富的登山步道與山林資源，為推動市民親近自然，並以「家山」為概念，串聯多條親民步道打造「微笑山線」，讓忙碌的現代人能輕鬆走進城市近郊山林。期望透過本次尋寶集章活動，讓民眾在健行運動之餘，也帶動沿線商圈與在地觀光發展，實踐「邊健行、邊健康、邊消費」的旅遊新模式。

另第三波季季抽再加碼新北幣點數，就是希望促進更多民眾認識並體驗新北五大山系，持續提升沿線觀光與步道休閒效益，讓大家在健行過程中完成成就、享受山林之美，並帶動市區與山區的旅遊互動。更多活動資訊及抽獎公告，請關注新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁、IG，以及「健行筆記」活動專區。

