農曆春節+禽流感！慶城海南雞飯「已漲20元」

農曆春節加上中部爆發禽流感，年菜不可或缺的「雞肉」，掌聲響起！台北知名的慶城海南雞飯已經撐不住「漲20元」，招牌肉菜一份160元。

禽流感又起就怕雞肉漲價，但有業者早就撐不住，加上農曆春節腳步近，雞肉需求上升，價格自然也往上調，老闆只能硬著頭皮調價。

海南雞飯業者林英芳：「因為有一段時間快受不了了，像我們便當業的話，就是青菜的用量很大，我們還會預備說一年裡面，如果有兩次颱風警報的話，這樣子我們的菜就漲得非常誇張，所以我們會預留一點空間。」

除了餐廳已經先漲一波，走趟市場不只菜籃族感受到荷包壓力，雞肉攤業者也快Hold不住，正醞釀過年期間，一隻雞要漲50元。

市場雞肉攤販黃柏育：「前陣子豬瘟，豬就是沒有辦法賣，所以大家都買雞肉，然後就變成雞肉用量太大，然後產地給不出東西，價格就往上漲，到現在就是價格都沒有掉下來，所以成本比較貴，所以已經跟去年過年一樣貴，目前漲的價格是停滯的，但可能到過年當天，因為過年關係，所以價格會再上去。」

民眾：「買了一斤350，有貴一點，跟之前比漲很多。」

眼看禽流感疫情持續，雞肉成本居高不下，消費者荷包也只能跟著吃緊。

