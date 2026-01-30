農曆春節9天連假 有長照需求可於2月6日前撥打1966預約

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年的農曆春節假期長達9天，為讓長照服務不中斷，從2月14日至22日(小年夜到大年初六)期間，長照1966專線採預約方式，凡身心障礙者、失智症者、健保署公告「急性後期整合照護計畫」收案對象、55歲以上失能原住民及65歲以上長者，春節期間有長照服務的需求，可於2月6日前撥打1966專線預約或衛生局智慧長照資訊系統線上預約：。

衛生局表示，春節期間共有297家長照單位持續提供居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、喘息服務及餐飲等服務，家中已有使用長照服務者，可請提前先向服務單位(個案管理師)提出申請。此外，聘有外籍看護工的家庭，如外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務及社區式照顧服務(日間照顧、家庭托顧服務)。

使用長照服務依長照身分別一般戶部分負擔16%~30%、中低收入戶部分負擔 5%~10%、低收戶免部分負擔，相關春節期間長照服務提供單位等訊息，可至桃園市政府衛生局長期照護網站查詢。

