農曆春節9天連假 高公局：南向車流集中初一至初三

（中央社記者余曉涵台北13日電）農曆春節有9天假期，高公局今天表示，預估南下車流量將集中在農曆初一到初三（2月17日到2月19日），北上則預計集中在初三到初五（2月19日到2月21日）。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，交通部高速公路局今天舉行例行記者會，會中高公局交通管理組科長張耿宗表示，經檢視歷年春節及228和平紀念日的國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一到初五（2月17日到2月21日）將會是假期交通尖峰日。

張耿宗說，南下車流量將集中在農曆初一到初三（2月17日到2月19日），北上則預計集中在初三到初五（2月19日到2月21日）；228和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段壅塞。

張耿宗表示，春節期間西部國道預估2月17日（初一）至2月19日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

2月19日（初三）至2月21日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易壅塞，其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國5部分，張耿宗說，2月17日（初一）至2月19日（初三），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發；2月18日（初二）至2月21日（初五），預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

228連假部分，張耿宗表示，2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，張耿宗說，2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。（編輯：龍柏安）1150113