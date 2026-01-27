農曆過年換新鈔開跑 央行強調「紅包在心不在新」

為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，開設「新鈔兌換專櫃」，服務民眾。央行也今年也特別強調，「紅包在心不在新」，包紅包新意還是最重要，且減少新鈔印製量，才能永續環保愛地球。

央行表示，農曆馬年新鈔兌換日程訂於2月9日至2月13日，共5個營業日。7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，都將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另外59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

廣告 廣告

央行表示，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳都將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

央行表示，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。若有問題，可電洽(02)2357-1945。

央行也強調，綠色金融是國際趨勢，央行鼓勵民眾以仍適合流通的可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，也可兼顧環境永續。另外，央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，也可節省社會資源，達到數位轉型。 (編輯:柳向華)