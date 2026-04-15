農曆3月小人出沒！謝沅瑾點3生肖有強運

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進入農曆3月，命理研究專家謝沅瑾分析生肖運勢。他直言，月運勢呈現「機遇與挑戰並存」的格局，多數生肖需提防小人暗箭與情緒勒索。並提醒，尤其屬牛、屬狗者應避免插手他人紛爭，建議本月宜保持低調保守、凡事多加觀察，方能化解意外衝擊，穩中求勝。

針對屬牛、屬狗運勢，他分析，屬牛民眾在這個月份容易出現情緒起伏與波動，因此在合作關係或職場夥伴的溝通互動上，都要特別小心。遇到問題應謹慎處理。此外，還有一個重點：別人的事情應盡量避免插手，以免「公親變事主」，原本不關你的事，最後反而怪到你身上。健康方面也要多加留意，避免因疏忽而產生狀況。



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農曆3月「小人開始出沒」！謝沅瑾點3生肖將「財貴雙旺」

謝沅瑾指出，農曆3月屬牛、屬狗者應避免插手他人紛爭，宜保持低調保守。（圖／翻攝謝沅瑾YT）屬狗民眾方面，他認為在人際溝通上需特別注意，容易因立場不同而產生衝突。建議換個角度思考，問題就能迎刃而解。工作上要預防被誤解或遭遇背後的流言蜚語，這可能會讓你感到心累。建議放緩步調、耐心處理，並適時排解壓力，避免情緒起伏過大。謝沅瑾指出，雖然農曆3月小人出沒，但也有幾個生肖的「防護罩」特別強，包括生肖屬鼠、屬猴的朋友，將迎來財運與貴人雙旺的契機，適合積極開展計畫；而屬雞的女性，不僅異性緣佳，事業與財運表現也十分亮眼，可謂三運亨通。









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