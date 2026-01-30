農會傳槍響！ 樹林分局防搶演練逼真上演圍捕

樹林警方動員並通報新莊警方支援圍捕，透過天眼車辨系統及空拍機掌握行蹤，將歹徒控制逮捕。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

年關將近，為增進金融機構防搶意識，新北市樹林警分局於昨(29)日下午在樹林農會圳安分部舉行防搶攔截圍捕演練，情境模擬2名由員警假扮的搶匪荷槍實彈進入農會內行搶，更對空鳴槍要求行員配合，得手後旋即逃逸；過程中行員也展現出對防護機制的熟稔，不驚慌並配合歹徒，記下歹徒特徵、人數、車輛、逃逸方向等資訊，並伺機觸動警報器通報警察分局派遣線上警力進行攔截圍捕。

樹林警分局指出，因搶匪逃逸路線鄰近新莊分局轄區，樹林警方便立即出動快速打擊特警隊前往追捕，並通報新莊警分局支援攔截圍捕，展現新北警團隊的配合默契，更透過「雲龍車牌辨識系統」及「空拍機」等，迅速掌握犯嫌逃逸路線，也順利將搶匪逼入圍捕點，最後與警方駁火對峙時透過偵查隊長的心戰喊話及警方優勢警力，兩名搶匪終於放棄抵抗棄械投降，演練圓滿結束，過程緊張又逼真引起路上行人圍觀側目，更有前往領錢之婦人誤以為是真的搶銀行，連連驚呼「嚇死人」。

樹林警分局指出，樹林警方為有效打擊吸食毒品後駕車（毒駕）案件，於本次演練過程中亦加入「唾液毒品快篩試劑」，迅速辨識犯嫌是否有毒駕之情形，以提升查緝效率與準確度，有效遏止毒駕危害，共同守護用路人交通安全。

樹林警分局長王子雄表示，農曆春節期間除了加強與轄內金融商家業者聯繫合作及建立窗口，與金融機構建立聯繫管道保持警覺性。亦協助各金融機構舉行員工自衛編組演練，讓行員提高警覺遇事不慌張，保持冷靜隨時通報警察機關。並強化線上警網快速應變能力，立即派遣線上警力，實施攔截圍捕緝獲犯嫌；另外也宣導民眾，若民眾有提款、存款大量現金需求，也可以撥打110或至鄰近派出所申請員警護鈔服務，以確保民眾生命、財產安全。