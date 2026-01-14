農會改選被傳「回饋金介選」 農業部：已啟動法律適用釐清程序

農業部指出，農會以基層農會交付北農股權委託書，作為領取回饋金的條件，藉以達到影響北農公司董監事選舉的目的，此一行為恐有違反《農產品市場交易法》之疑慮。（本報系資料照）

近期有媒體傳出「農會以北農股權委託書，作為核發回饋獎勵金依據」，對此農業部表示，根據《農產品市場交易法》第12條及第13條規定，農產品批發市場是公用事業，負有穩定全國農產品正常供銷功能，農產品批發市場的經營主體均不得以營利為目的，與一般私人公司以營利為目的的性質有別。

農業部指出，農會以基層農會交付北農股權委託書，作為領取回饋金的條件，藉以達到影響北農公司董監事選舉的目的，此一行為恐有違反《農產品市場交易法》之疑慮，農業部已啟動法律適用之釐清程序，若該行為確有違法之處，將依法辦理。

農業部強調，為確立農產品運銷秩序，調節供需，促進公平交易，特制定《農產品市場交易法》，其中明定農民團體辦理農產品共同運銷之必需費用，得向貨主收取代辦費，並訂有合理收取標準，農業部將研議代辦費「專款專用」相關規範，確保以代辦費支用回饋獎勵金能符合公益性質。

