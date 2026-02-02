農會春節現金流量不輸銀行 新化警連辦5場防搶演練

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國一些農會的營運績效不輸當地銀行，春節將至，現金流量遽增，台南新化警分局聯合轄內3大農會，共舉辦了5場防搶演練，全面提升職員與民眾的應變意識，且自我保護，也宣示警方強力打撃犯罪的決心。

防範不法分子趁機作案，新化分局於春節前夕，持續與農會合作舉辦防搶演練，行員在警方模擬歹徒打劫財物的情境中，學習如何快速應變，以及落實保護自身安全。

為加強春節期間的治安維護，警方聯合轄內新化、山上、左鎮等農會，陸續舉辦5場演練，希望以逼真的過程，提升行員的危機處理能力，也藉此更精返金融機構的防搶機制。

新化分局也利用機會向行員、民眾宣導，講解如何防範日常生活中的潛在風險。

宣導內容包含如何辨識詐騙手法、保管貴重物品，還有遇到突發狀況時保護自身安全え道，對民眾相當受用。

新化分局提醒，春節期間如有提領巨額現金或需要護鈔服務，可提前聯繫警方協助，也提供鉅額現金代保管服務，確保民眾財產安全。

新化分局指出，內政部警政署165全民防騙網推出打詐儀表板，提供全國最新詐騙案例及防詐小撇步、詐騙話術解析等資訊提供民眾檢視、參考；將持續強化打擊犯罪作為，守護民眾財產安全。

