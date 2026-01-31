農會歡慶農民節 土城警犯罪預防宣導安心過好年

《圖說》土城分局於土城區農「115年度農民節慶祝活動大會」宣導防竊盜、反詐騙與反毒駕。〈土城分局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】新北市土城區農會今(31)日舉辦「115年度農民節慶祝活動大會」，除邀請民眾體驗在地農業魅力外，同時結合土城警分局舉辦防竊盜、反詐騙與反毒駕宣導， 向民眾說明常見竊盜與詐騙手法，加強反詐騙觀念，希望讓民眾在歡度節慶之餘，也能提高自我保護意識。

土城分局長沈明義表示，春節期間是犯罪預防的重要時刻，警方將持續加強巡邏與宣導工作，提醒民眾務必提高警覺，妥善保管財物，並建立正確的反詐騙觀念，遇有可疑情況立即向警方求證，共同守護社區安全，讓市民安心過好年。

他指出，活動於土城國民小學熱鬧展開，現場安排踩街遊行、開場表演及農民節大會儀式，並規劃農業成果展與摸彩活動，讓民眾深入了解地方農業發展，同時感受年節前的歡樂氛圍。透過多元活動設計，希望讓大小朋友都能共襄盛舉，攜手迎接新春。

沈明義表示，因應春節前夕人潮與交易頻繁，現場也將設置犯罪預防宣導攤位，由土城警分局派員進行犯罪預防宣導，向民眾說明常見竊盜與詐騙手法，提醒民眾注意隨身財物、防範扒竊，並加強反詐騙觀念。

他呼籲民眾接獲可疑來電或訊息時務必提高警覺、先行查證，避免落入詐騙陷阱。警方也將透過實例分享與互動方式，加深民眾對各類犯罪手法的認識，提升自我防護能力。

此外，活動同步推廣「拒絕毒駕」觀念，強調毒品對身心健康及行車安全的危害，提醒駕駛人切勿以身試法，確保自身與他人用路安全，共同營造安全的交通環境。

沈明義強調，農民節不僅是向辛勤耕耘的農友致敬，也希望透過活動強化社區安全與法治觀念，讓民眾在歡樂迎新的同時，也能守護自身財產與生命安全，共同營造安心、和諧的生活環境。