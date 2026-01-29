農會盈餘亮眼 侯友宜表揚50人

新北市長侯友宜（右四）29日出席新北市農會農民節慶祝大會，表揚50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員。（王揚傑攝）

新北市農會29日舉行農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席表揚50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員。侯友宜說，民國114年全國農會盈餘排名前10名中，新北市就占6名；第19屆農金獎亦獲得17項獎項，營運表現優異，感謝農友辛勞付出及貢獻，期待新北市農業繼續發光發熱。

侯友宜表示，感謝農友在新北市永續農業發展過程中扮演的重要角色，配合推動小農鮮舖與希望市集，透過打造農產品牌、評鑑競賽，提升品質及拓展多元通路，讓經濟能夠蓬勃發展。市府推出全國首創的農漁民健檢免費，再加上農民職業災害保險全額補助，希望農民身體健康，讓農友在打拚時無後顧之憂。

農業局說明，新北市已成立26處新北小農鮮舖及20處希望市集，同時推動青農力計畫，陪伴青農從技術訓練到行銷通路，一站式服務打造值得信賴的從農環境。今年更首推「雙保（飽）PLUS健檢」福利政策，除原有的農保補助及農漁民長者健檢外，再加碼全額補助農民職業災害保險自付額。

會中接受表揚的30歲張哲岳，是滬尾休閒農業區發展協會歷任最年輕的理事長，5年前返鄉接手家業「阿三哥農莊」，創新設計「定向越野遊戲」自主導覽套裝行程，讓訪客有如參加實境探險，體驗農業的多元風貌。

張哲岳表示，秉持「將土地的美好留給下一代」的理念，回到農村推動公共事務，期盼自己成為推動改變的核心人物，未來會致力串聯休閒農業區的農友及業者，一起發展食農教育、體驗教育與休閒農業。

汐止區農會優良農事小組長王新傳除服務轄區內農友、協助農會推展農業政策外，也擔任食農教育講師，每年汐止農會辦理水稻田插秧、收割活動，王新傳即與資深農友組成「農友老師」講師團，帶領大小朋友一起體驗農作，復刻古早時的農村時光，傳承農村精神，感受每粒米都得來不易。