農會經濟3-2》農會多元轉型 直銷站賣全國農產、短影音秒殺完購

〔記者李文德／雲林專題報導〕一包台西烤玉米引起各地民眾瘋狂搶購，近年農會已走出傳統框架，如雲林虎尾農會將直銷站轉型販售全國近500種農產品站點，莿桐農會總幹事張鈺萱選擇當網紅拍攝短影音，將粉絲群化為客群，為農會創造收益，讓更多人看見農會轉型多樣面貌。

虎尾農會總幹事蔡武吉指出，2018年成立農民直銷站，販售農會產品及在地農友產品，接任後希望將餅作大，2023年底花費近200萬整修並擴大規模，調整購物動線及營業時間。農會產品會吸引人購買主要是有「農會」給予信任感，因此與全國各地農會攜手合作，將知名且熱銷的產品展售。

蔡武吉表示，迎合購物趨勢，農會挑選各地農會產品，會依照社群討論度高、展售活動實地挑選評估、甚至依據顧客推薦及回饋等作為條件，目前為止直銷站內近500項農會產品，且營業額大幅成長，如前年總營業額1300萬，去年12月底結算比往年成長65%，未來將把直銷站旗艦化、多元化、現代化，讓民眾可以到直銷站購買農產品時，也能走進農會走走，深化食農教育概念。

同樣莿桐鄉農會近年走入社群媒體，由張鈺萱當網紅用短片，帶領民眾「來莿桐找Sandy」。張鈺萱表示，帶領農會17年開發多項產品，隨著品項增加、市場穩定後開始思索如何將產品推廣給更多人，發現短影音可在最短時間吸引目光，決定嘗試用短影音行銷農產品。

「要做就要成為農業短影音代言人」張鈺萱表示，自我要求高的她深知要讓民眾留下深刻印象，因此白色襯衫、黑色帽子、手套，就成網紅「Sandy」基本穿著，在農業界多年經驗，清楚每個農作背後故事、農民心路歷程，因此從在地青農作為主要推廣對象，搭配有趣口吻，讓影片觀看流量爆表，甚至創下單支影片150萬次的紀錄，臉書更是吸引超過6萬人追蹤。

張鈺萱表示，拍影片的最終目標還是希望行銷莿桐、行銷農產品，因此開始規畫將粉絲轉化為客群，開直播賣貨，目前已經開過六次直播，短短兩個小時，每項產品幾乎都以秒殺完購，創造話題性。她坦言，短影音也會有流行退潮一天，但「與時俱進」及掌握自己定位，才是永遠的行銷之道，她更喊話，希望下一步能夠培養人才，為農會增添活力。

