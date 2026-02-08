農會經濟3-3》如何讓農會產品生命週期延長 學者建議「創造多元」

面對近年來許多農會開發出爆紅產品，如何延長產品生命週期，學者建議可多元開發，讓產品生命延長。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林專題報導〕近年來可看見各地農會走出舒適圈，研發出幾乎一炮而紅農特產品，更有農會將原有直銷站蒐羅各地好物，引來不少網紅、部落客推薦，還有農會轉戰幕前，當起網紅介紹當地特色。面對農會近年來轉型，學者建議，如何讓一炮而紅的產品生命週期延長，最重要就是靠多元開發。

國立虎尾科技大學文理學院長彭及忠認為，農會發展特色產品行之有年，近年來行銷手法已逐漸走向網路、網紅推波助瀾，產品會引起不少民眾嘗鮮而搶買，但這背後因有農會的背書、在地農產吸引力而帶動，當嘗鮮完是否能夠創造回購率或維持品牌經營，才是農會經營長久之計。

彭及忠表示，一般商品生命週期平均8個月至1年，但農會產品至少可維持1年以上，如農會可將單一產品開發多元口味輪替，有望延長產品生命。比如成為平民零食的洋芋片，不同食品公司開發多元風味，依舊讓「洋芋片」保持熱度。再者產品門檻性也很重要，如何不讓其他競爭者效仿，業者就得思考如何做出區別性，甚至可以考慮異業結合，成功做出產品獨特性，也能讓農特產品話題性延長，但最重要還是注意最基本的「顧及食品安全」，才是不二法門。

虎科大企管系助理教授林志皇表示，現今產品搶購的從眾行為已從實體轉化為社群，因此不少民眾可能產生「FOMO」心態(Fear of Missing Out，中文譯錯失恐懼症)，因此農會在推銷上應更有策略，比如創造IP形象，在民眾購買物品時宣傳，購買後回饋機制都要做出一套完整做法，可讓農會產品更具效益，延續話題。

虎科大電算中心主任蘇暉凱建議，因拍攝短影音入門門檻不高，會吸引更多人拍片，不過較少民眾想到如何實質創作，因此善用科技工具，是對初學者而言較友善的做法，如用AI系統協助建立專屬的形象、創造拍片腳本。而進階者更是需要時刻注意如何鎖定議題，推陳出新，也才能夠讓產品品牌更貼近民眾。

