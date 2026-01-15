農會總幹事三級跳空降台肥總座 陳右欣遭質疑政治酬庸、專業難服眾

農會總幹事三級跳空降台肥總座 陳右欣遭質疑政治酬庸。 取自臉書

[Newtalk新聞] 台灣肥料公司（台肥）去年底無預警公布最新高層人事案，原任台南市柳營區農會總幹事、後轉任農業部專門委員的陳右欣，獲拔擢出任總經理，職務與薪資「三級跳」，年薪從不到100萬元，一舉躍升至約700萬至800萬元，引發政界與農業圈高度爭議，藍營與多名農業界人士直指此舉為「政治酬庸」。

台肥資本額高達98億元，除了肥料與化工本業外，還有約170公頃土地，多數位在精華地段，市值驚可謂相當驚人。台肥在1999年完成民營化，但農業部目前仍持股約24％，為最大單一股東。

現年39歲的陳右欣，為柳營農會前總幹事陳宇翅之女、前台南縣議員陳進雄之媳。她於賴清德擔任台南市長期間，曾在市府農業局農會輔導科任職約2年，2016年即取得資格並獲聘為柳營區農會總幹事，2022年在賴清德引薦下入黨，並於2024年民進黨不分區立委名單中名列第29名。2023年間，她也促成全台約7成農會、漁會與畜牧團體系統動員挺賴，被外界視為「賴系人馬」。

近兩年陳右欣轉任農業部專委，但未有突出政績，農業部內部人士私下透露，「對她唯一的印象，就是她常說自己跟總統府很熟」。此次空降台肥總經理，農業部內部雖不意外，卻也質疑「憑什麼？」

中華民國農會總幹事張永成指出，農會總幹事需經資格審查、評分與理事會決議聘任，陳右欣僅在市府任職兩年即取得遴選資格，「前無古人」，並直言台肥既是民營上市公司，國家機器不應以酬庸方式任命高層，「拿股民權益開玩笑」。

陳李農改團隊執行長李武忠也表示，從吳音寧到陳右欣，台肥用人屢遭質疑，若再延續政治任命與贏者全拿的舊思維，將難以說服社會，對執政黨形象更是嚴重扣分。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳則指出，台肥攸關農民生計與國家糧食安全，總經理需具備高度專業與大型企業經營經驗，以陳右欣的背景與資歷，恐難勝任。他直言，農會屬社團法人，無法與台肥這類業務龐雜的公司相比，「真正的民營公司，成敗自負，不會這麼幹的」。

藍營也痛批此案為政治酬庸。國民黨立委謝龍介指出，總經理是台肥實際營運的操盤手，卻被拿來「練兵、綁樁」，意在鞏固農會系統選票。國民黨台南市議員蔡育輝則直言，「這是還人情」。

對於外界質疑，陳右欣僅簡短回應「內容諸多不實」。台肥副總經理兼發言人鍾俊銘表示，陳右欣具備農業基層、農會經營績效及中央部會政策規畫等三大特質，是合適的農業專業經理人；農業部則暫未回應。

值得注意的是，去年十一月台肥董事長遭撤換時，一度傳出府院有意安排吳音寧接掌，卻因輿論反彈而作罷，如今再度出現爭議性人事案，也讓外界質疑，台肥是否已成為政治布局的延伸戰場。

