農會總幹事三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

台肥日前發布人事異動，總經理由僅當過台南柳營農會總幹事的陳右欣出任，引發外界爭議。記者余承翰／攝影

台肥去年底無預警公布最新人事案，由曾任台南柳營區農會總幹事、農業部專委的陳右欣，轉任總經理，薪水、職務三級跳，引發關注。中華民國農會總幹事張永成批評，台肥已經是民營化的上市公司，國家機器不該用酬庸，拿股民權益開玩笑；陳李農改團隊執行長李武忠也說，台肥用人不該再有任何政治任命，否則無法說服民眾。

台肥資本額高達九十八億元，除了肥料化工本業外，還擁有約一七○公頃的龐大土地資產，且多落在精華區，市價驚人。台肥一九九九年民營化，農業部仍持有台肥股權約百分之廿四，是台肥第一大股東。根據台肥二○二四年報，董事長連同薪水、董事酬勞和業務執行費用，年薪高達一五○○萬元，總經理薪酬未單獨列出，業界推估大約落在七、八百萬之譜。

廣告 廣告

促成農會挺賴選總統

現年卅九歲的陳右欣是柳營農會前總幹事陳宇翅的女兒、台南市前議員陳進雄的媳婦，曾在賴總統擔任台南市長時於市府農業局農會輔導科任職兩年，二○一六年獲遴聘柳營農會總幹事，二○二二年在賴總統引薦下入黨。本屆民進黨不分區立委名單她名列第廿九名，雖不在安全名單內，但在二○二三年全國農會團體、畜牧、漁業團體等挺賴後援會，她促成全台七成農會巨頭齊聚挺賴，展現她在農漁會系統的人脈與實力，政治行情也隨賴當選總統水漲船高，也被歸為賴系人馬。

陳右欣前兩年轉任農業部專委，但並未有突出表現，農業部內對她相當陌生。農業部內部人士表示，「對她唯一的印象就是她常說她跟總統府很熟」。她三級跳接任台肥總經理消息傳出後，農業部內雖不意外，但也質疑「憑什麼？」

專業經歷遭業界質疑

張永成批評，農會總幹事的產生包含資格審查與評分，包含學經歷、品德操守、工作表現等，最後由農會的理事會決議聘任，但陳右欣在台南市政府當特約人員兩年就取得遴選總幹事資格，可謂前無古人，能當上柳營區農會總幹事基本上就是賴清德的功勞，但台肥已經是民營化的上市公司，國家機器不該用酬庸來拿股民權益開玩笑。

李武忠表示，從去年吳音寧到陳右欣的空降，台肥用人應該以熟悉業務的人選為考量，不該再有任何政治任命，政治酬庸、贏者全拿的老舊觀念應該要逐漸消失了，否則台肥人事一直無法說服民眾，對執政黨會是嚴重扣分。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，台肥是台灣主要的肥料公司，涉及農民的生計及國家糧食安全，總經理是公司政策的主要執行者，負公司經營業務成敗之責，需要相當的專業和經歷，尤其是台肥這種大型公司，業務相當龐雜，以陳右欣的資歷和經驗來看，恐難勝任總經理一職。他直言，陳右欣雖然在農會有多年實務經驗，但農會是社團法人，難與台肥公司匹配，「老實說，真正的民營公司，成敗自負，不會這麼幹的」。

對於接任台肥總經理的背景及專業遭質疑，陳右欣僅簡短回應「內容諸多不實」。台肥副總經理兼發言人鍾俊銘說，陳具備來自農業基層、有農會實際經營績效與經驗、有農業部中央部會政策規畫的宏觀三大特質，是合適農業專業經理人。農業部對此則暫無任何回應。

【看原文連結】

更多udn報導

墾丁人潮暴跌不降價？網揭店家寧願停業背後原因

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 怒嗆雷虎1句

NewJeans Danielle解約吐心聲淚崩 新動向曝光