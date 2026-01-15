農會自組防搶實戰操演 西螺警分局即時圍捕打造安心金融防線

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為強化金融機構防搶應變能力，雲林縣警察局西螺分局日前結合西螺鎮農會本會及和心辦事處，實施防搶演練，模擬歹徒持械闖入情境，警方迅速到場圍捕制伏，演練過程逼真流暢，全面檢視通報、應變與處置流程，展現警民協力守護治安的決心與效率。

農會防搶實戰演練 西螺警即時圍捕強化年關金融安全防線。(記者廖承恩翻攝)

此次演練由警方與農會事前縝密規劃，透過「情境實兵」方式進行，讓行員在高度擬真的壓力環境中實際操作。演練一開始，由假扮歹徒的男子持槍闖入營業大廳，當場喝斥行員交付現金，現場氣氛瞬間緊繃，完整還原金融機構可能遭遇的突發狀況。

面對突如其來的威脅，農會員工依照平時訓練迅速反應，在確保自身安全前提下，立即就地掩護並冷靜觀察歹徒外貌、穿著與行動路線，同時按下警鈴通報警方，展現良好危機意識與通報默契，為後續警力到場爭取寶貴時間。

和心派出所接獲警報後，第一時間派遣警力趕赴現場，迅速完成周邊封鎖與動線管制，並展開圍捕行動。警方分工明確、戰術純熟，短時間內成功將歹徒制服，整體流程一氣呵成，充分展現第一線員警面對突發事件的臨場判斷力與執行效率。

金融機構是民眾資金往來的重要樞紐，更是治安維護的關鍵場所。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局表示，金融機構是民眾日常生活中不可或缺的重要場所，也是治安維護的關鍵節點，透過定期演練，可有效檢視行員與警方在通報、應變及支援上的實際運作狀況，進一步修正細節、補強漏洞，確保一旦發生狀況，能在最短時間內將風險降到最低。

分局長閻百川指出，隨著年關將近，民眾提領鉅額現金的情形增加，金融機構防搶、防竊工作將列為警方治安重點。他也呼籲民眾，若有大額提領需求，可事先告知金融機構，或請其協助通報鄰近派出所申請護鈔服務，讓警方適時提供協助，共同守護生命與財產安全，打造更安心的金融環境。