農會青農合作 歸仁草莓季 六果園採果趣

歸仁青農們經營的觀光草莓園研發多項相關產品，提升產值。 （記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕歸仁報導

歸仁區農會十日首度舉辦草莓季，結合轄內六家觀光果園推廣採果樂，只要到區農會超市購買在地特產單筆達六百九十九元，就可獲得指定業者的百元消費抵用券一張，活動開始後即可兌換，數量有限，發完為止。

目前歸仁區有六家草莓園，栽種面積共超過二公頃，都由青農經營，強調友善栽培，並以觀光採果模式深受親子歡迎，贏得好口碑。為推動轄內草莓產業，歸仁區農會首度辦理草莓季，透過農會超市與果園合作，推出優惠活動，共享雙贏。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，這次活動配合的果園有「妘妘」、「河堤」、「采樂美」、「田木木」、「富春山」與「La La Park」等，預估本月中旬起進入量產期，若氣候穩定可持續採果到農曆春節後，由於各家果園人氣都不錯，建議出發前先預約。

配合農會推廣活動，業者也有加碼好禮，在「河堤」以一百元抵用券可購買一百五十元的草莓大福；「妘妘」、「采樂美」各祭出打卡分享送草莓冰棒與小番茄；「La La Park」則在十日當天舉辦白蘿蔔、葉菜每袋五十元裝到滿的促銷；「田木木」、「富春山」，將待量產之後，以優惠回饋消費者。

歸仁農會首度六家觀光果園舉辦草莓季，十日登場歡迎來採果。（記者盧萍珊攝）

歸仁區青農聯誼會長張清文說，南部草莓雖在產量較難有優勢，但因日照強，光合作用好，且冬季少雨，病害管理較易，在品質上取勝，更利於觀光果園的發展。