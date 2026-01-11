農村再生推動紫色商機 苗栗今年首批國產藍莓進入花期 3月可望上市

在農村再生計畫持續推動下，苗栗發展高經濟價值作物逐步展現成果。苗栗今年首批國產藍莓近期進入花期，溫室內一串串淡粉色小花低垂枝頭，花形宛如風鈴般隨風搖曳，顯示整體生長狀況穩定。農民表示，若後續天候條件配合，這批藍莓可望於今年三月採收上市，象徵苗栗藍莓正式邁入商品化的重要階段。

苗栗縣政府指出，藍莓屬於高附加價值的「紫色作物」，過去多仰賴進口，對栽培環境與管理技術要求高。縣府近年透過農村再生計畫，從生產端著手，系統性輔導社區與青年農民導入智慧溫室與環控管理，逐步克服氣候限制，讓原本被視為不利於在地發展的作物，得以在苗栗穩定生產，並朝品質化、在地化方向發展。

後龍地區青年農民彭彥豪是苗栗首批投入藍莓專業栽培的青農之一，近期更獲得天使投資人挹注資金，成為農村再生輔導青年返鄉創農的具體案例。彭彥豪表示，市售藍莓多為進口果品，長途運輸需經冷藏與保鮮處理，風味與口感難免流失；相較之下，在地栽培的國產藍莓可於果實在樹上自然完熟後採收，保留完整果粉與香氣層次，呈現產地直送的新鮮優勢。他也指出，透過數據化管理的智慧農業模式，即時掌握溫溼度、灌溉與養分狀況，不僅提升產量穩定度，也讓品質更具一致性，為後續市場銷售與品牌建立奠定基礎。

苗栗縣農業處表示，民間資金願意投入農業生產端，在傳統農業中並不多見，顯示農村再生所培育的青年農民，已逐步具備市場與資本認同的條件；縣府也持續扮演在產業背後整合資源、降低風險的角色，讓農業投資能走得更穩、更長久。

苗栗縣農業處長陳樹義表示，目前藍莓花況穩定、生長良好，縣府將持續透過農村再生計畫，輔導青農強化栽培管理與產銷布局。若天候條件配合，三月民眾即可品嚐到這批苗栗今年首批國產藍莓，感受在地生產、即採即送的新鮮滋味，也為苗栗逐步形塑的「紫色經濟」寫下具體成果（見圖）。