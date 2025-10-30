農村再生考核 臺東表現優異

農業部農村發展及水土保持署辦理的「一一四年度農村再生績效考核」，臺東縣政府表現優異，榮獲「農再卓越獎」第二組第二名以及全國績優甲等的佳績，展現多年推動農村再生政策的努力成果。十月二十八日由臺東縣政府農業處處長許家豪率隊，代表縣府出席頒獎典禮，為臺東縣農村再生再添榮耀。

縣長饒慶鈴表示，臺東縣農村再生在中央到地方共同努力推動下，展現縣內農村社區豐富的產業、多元的生態、在地的生活，且連續三屆在金牌農村競賽都有卓越成績，充分展示臺東多元且充滿活力的農村風貌，未來縣府願意與所有農村社區來努力，共同打造台東農村的美好與魅力。

農業處許家豪處長指出，這份榮譽屬於全體農再社區與縣府團隊的共同努力成果。近年來臺東縣致力於結合地方特色與永續發展理念，推動農村環境改善、產業創新與社區營造，不僅活化了地方資源，也凝聚了社區向心力，讓農村展現新風貌（見圖）。