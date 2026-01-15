農村好物春節型錄嚴選29項特產

「花蓮好魚」年節漁產禮盒系列包含「五福」、「六六」、「八鮮」、「十全」四款組合，價格約為市價七折。（記者林中行攝）

記者張瑞惠、林中行∕綜合報導

農曆年將屆，水保署推出「二０二六春節─金馬迎春‧好物相伴」型錄，嚴選二十九項農村好物商品。花蓮縣政府十五日也攜手花蓮區漁會及福容大飯店啟動「災後振興漁產品行銷計畫」。

水保署型錄規劃多元的價位與品類，滿足企業從員工福利到合作夥伴贈禮需求，包括愛玉吸凍禮盒、花茶系列、台灣小麥白酒、桑椹與百香果原汁、初心甘溫土雞粥及赤羽滴雞精等，結合庇護工廠共同參與生產，讓民眾方便採購到符合ＥＳＧ需求的國產農特產禮品。

花蓮區漁會也邀五星級飯店主廚以在地新鮮魚穫入菜，發表「花蓮好魚」年節漁產禮盒系列，包含「五福」、「六六」、「八鮮」、「十全」四款組合八千份，價格為市價七折。透過標準化處理與冷鏈配送，讓漁產品在保有新鮮度的同時，也提升保存與料理便利性，有效拉近消費者與漁民間的距離，讓花蓮海洋文化與優質漁產品被更多人看見，邁向永續漁業與地方共榮。