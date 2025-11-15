農村好物首次亮相2025臺灣國際咖啡展

2025臺北國際咖啡展-農村好物館。（圖：農業部農村發展及水土保持署提供）

▲2025臺北國際咖啡展-農村好物館。（圖：農業部農村發展及水土保持署提供）

2025臺灣國際咖啡展於南港展覽館盛大登場，農業部農村發展及水土保持署今年首次以「農村好物館」正式亮相。展館以「風味探索」為主軸，打造四大風味概念店風土茶廂、微醺酒室、漫享咖廳與饗好食坊等，帶領民眾走入沉浸式風味體驗，每一步都是風味的探索，每一杯都是農村的故事。

超過500項農村好物認證，展現臺灣農村產業的深厚能量農村好物選拔自104年推動以來，致力發掘並認證來自全臺農村、具特色與市場潛力的優質產品。入選商品強調以臺灣農產原料為主，在合法場域生產製造，並通過食品安全檢驗與具備完整標示，象徵安全、美味與健康。截至目前，已有超過500項產品獲選為「農村好物」，展現臺灣農村產業的多元創新與品牌能量。本次於咖啡展中展出的產品，更涵蓋全臺特色產區的茶葉、精品咖啡、在地釀造酒品與風味點心，呈現臺灣農村的風土魅力。

12家農村品牌齊聚登場！一站品味茶、酒、咖啡與風味點心此次農村好物館集結12家優質品牌參展，包含東成茶葉、正福茶園、林旺製茶廠等3家茶業者；BONBONS甜點與九日良田等2家點心品牌；綠點酒莊、蘭輝酒莊、好飲學院等3家酒品業者；公主咖啡、TGC台灣咖啡莊園、花囍田咖啡莊園與螢之光咖啡等4家精品咖啡品牌。以四大概念店呈現其風味特色，讓民眾在展區內即可一次走訪臺灣多樣的風土風味。

農村好物風味禮與扭蛋趣熱鬧登場，展場限定驚喜不間斷！為回饋消費者，此次展覽推出「農村好物風味禮」活動，凡單筆消費滿300元，或填寫滿意度問卷並追蹤農村好物FB粉絲頁，即可獲得限量風味禮一份。此外，展場最受矚目的「農村好物扭蛋趣」也同步登場，單筆消費滿500元可參加四大風味扭蛋機扭蛋一次，累計消費滿2,000元則可挑戰農村好物扭蛋機，獎項包含精選商品、限量品飲杯與假日限定福袋等，為展覽增添更多樂趣。農村好物館-南港展覽館一館4樓，攤位號碼N806更多活動資訊請上「農村好物」FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/GoodRuralProduct。（飲酒過量 有害健康）