農村小學童冬令營 舉辦隨機生成在無邊無際的方塊世界 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為關懷與服務農村小學學童，嘉義大學28位志工伙伴們於2月3-5日在台南市後壁區新嘉國小舉辦『隨機生成在無邊無際的方塊世界 冬令營』活動，使該小學學童藉由大學生多樣化的教學與活動，讓他們有個充實愉快的寒假。

活動內容含美宣時間，手做像素小工匠-麥塊紙編織，發揮手做能力與創意，製作屬於自己的麥塊小人物；午餐製作-地獄廚房-麥塊披薩，讓小朋友吃飽也體驗手做食物的快樂，體驗下廚的感覺，採用多樣化食材作出健康營養，且衛生安全之午餐，各種不同菜色之調配，激發學童更多之思考；世界探險，將電腦遊戲照進現實，體驗手作與探險的樂趣。科學實驗-Minecraft中的科學魔法，見證實作的過程學習科學原理，使小朋友對於科學產生興趣，也能對生活中的科學更有概念等十大活動內容精采與豐富，小朋友開心的參與每一項活動，學習更多之科學、生活與環保知識。

廣告 廣告

新嘉國小盧校長感謝嘉大學生來帶領小朋友，讓偏鄉小孩有更多學習機會，該校目前學生數19位，此次18位參加，連同兩位外校學生參加，總計參與人數為20位，相當踴躍。盧校長同時也是嘉大校友，在學生時代熱衷參加國樂社，也以親身經歷勉勵學生多參與社團對往後之成長是有幫助的。

指導老師侯金日指出，此次為該社團第4次服務於該校，創下該社團服務小學24年來同所學校最多次之記錄，4次服務該小學須有不斷之創新活動與活潑之課程設計，與前3次有所不同，才能勾起小朋友更多之學習動機。活動經費承蒙教育部、本校課外活動組與清誠教育事務基金會經費補助，方使整個活動得以如期舉行。

活動總召楊鈞凱表示『隨機生成在無邊無際的方塊世界 冬令營』，參與之工作幹部相當踴躍，多達28位，工作幹部以能服務偏鄉學童為最大目標。