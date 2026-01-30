農村小旅行走向國際 東南亞業者踩線交流
[NOWnews今日新聞] 高市府農業局攜手高雄市觀光協會、旅行社及飯店等觀光業者，邀請來自菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等近50位東南亞旅遊業者於1/25-1/30來台踩線。實地走訪高雄農村社區，藉此強化在地農村與海外市場的實質連結，開拓更多元的國際合作契機。
高市府農業局指出，此次踩線活動以「農村社區小旅行」為核心主軸，透過實地體驗與面對面交流，深化海外業者對高雄農村旅遊產品的理解與合作意願，行程結合山城、原鄉、海港與城市節點，精心規劃六天五夜路線，讓業者實際走入社區、與居民互動，感受高雄農村的真實樣貌與深厚底蘊。
此次行程涵蓋高雄市多處代表性農村社區，包括新發社區的高雄山茶體驗、日光小林社區的大武壠原民文化導覽與歌舞表演等，完整呈現高雄農村從農業生產、文化傳承到體驗設計的多元價值，串聯「茗山茶、賞人文、品海漁」的農漁業觀光休閒廊帶。除農村社區外，踩線團亦串聯駁二藝術特區、愛河灣遊艇體驗等高雄具代表性的城市觀光節點，展現高雄兼具農村特色與城市觀光能量的旅遊優勢。
此次踩線團亦結合高市府觀光局、高雄市觀光協會的產業整合平台，並攜手在地飯店、交通與觀光業者，共同打造具備市場潛力的農村旅遊產品。農業局並於1/28舉辦交流推介會，邀集相關單位與觀光產業業者面對面交流，促進後續農村遊程包裝、通路合作與市場洽談。
農業局局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」長期致力於整合農村社區資源，透過體驗設計、行銷推廣與品牌建構，讓農村成為具吸引力的旅遊目的地。此次邀請東南亞旅遊業者來台踩線，不僅是推廣行程，更是將農村社區直接帶上國際旅遊供應鏈的重要一步。未來高市府農業局也將持續結合觀光旅行業者及相關產業資源，深化農村旅遊的國際行銷布局，讓高雄農村特色被更多國際旅客看見，為農村社區創造更多元且永續的發展新契機。
