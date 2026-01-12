農村居民沒錢取暖 中國「煤改氣」政策再掀討論

（德國之聲中文網）河北農民「沒錢取暖」的討論自今年初以來登上中國社群平台熱搜。網友表示，自從中國政府推行「煤改氣」政策，鄉村冬季取暖成為難題。

為改善北京空氣品質，中國政府自2017年在京津冀、陝西、山西、山東等地區推行限制燃煤，淘汰燃煤爐灶，改用天然氣或電力設備取暖。

政府嚴格禁止民眾燒煤，但改用天然氣，一個冬天要數千元人民幣的暖氣費，是許多村民一年的農作收入。不少村民選擇白天不開天然氣，而是聚集在街道燒枯樹根、玉米心取暖。

微博網友指出，現行農村居民大多為老人與孩子，農村老年人收入依賴種地與打零工、月養老金則僅有人民幣一百多元，許多農民在零下幾十度的寒冷天仍不敢開暖氣、選擇忍受寒冷。有網友並質疑，相關政策要求農村居民承擔本應由政府負擔的公共環保政策的成本。

法新社實際走訪河北徐水的農村，在攝氏零下7度的氣溫中，許多民眾表示開不起暖氣。一名要求匿名的60多歲居民表示：「一般百姓負擔不起……每月暖氣費要花1000元人民幣，沒人能承受得了。」他補充，沒人不喜歡用有良好空氣品質，「但是乾淨空氣的代價很高」

不少河北徐水區的村民認為，農村與城市。的天然氣存在價差，很不公平。住在城鎮的居民尹春蘭（音譯）也指出，她每年暖氣費是村裡的三分之一，但她住在村裡的公婆，每年暖氣費高達7000元人民幣，「他們不得不把暖氣調得更高，但仍然不夠暖和，這樣就浪費燃氣又浪費錢」。

一篇曾被中國官媒央視轉載、但現已遭刪除的《農民日報》文章指出，河北農村地區的天然氣價格高達每立方公尺3.4元，高於北京較外圍地區的2.6元。

儘管中央政府在剛推行「煤換氣」政策時，曾撥款改建爐灶並提供補貼；但3年後補助逐漸減少。有分析指出，空氣品質的公共效益是共享的，但供暖系統成本的城鄉差異，使鄉村地區在能源結構調整下，沒有被納入價格保護體系中。

針對當地提出增加省級污染治理財政支持的請求，中國財政部表示將安排專項資金，提供農村地區額外補貼，但尚未透露具體實施方案。

作者: 周依恩 (法新社)