農村常民文化開灶 年味飄香

農保署台南分署舉辦一場別開生面的南台灣農村常民文化「開灶」飄香活動。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

當炊煙升起就是農村的幸福味，廿九日農村發展及水土保持署台南分署在新市區張氏農場，舉辦一場別開生面的南台灣農村常民文化「開灶」飄香活動。當大灶下的荔枝柴燒出裊裊炊煙，也揭開一場復古的「開灶儀式」，且在揭開大灶鍋蓋後，象徵南台灣農村常文化聯盟正式「起家」了。

台南分署副分署長祝瑞敏表示，農村有豐富的文化元素，尤其節慶最有溫度，如過年炊粿、端午綁粽，分署特別協助農再社區將無形的文化資產轉化為有形的體驗，廿九日亦舉辦「農村常民文化計畫說明及時令節慶活動交流會」，現場特別安排復古的「開灶儀式」，布置出過年的氛圍，大家忙著剪「春」字，以及吃有年味的花生糖、芝麻糖等年節食品，還發表年度「百樣農村、百味生活地圖」，展現南部農村在飲食、技藝與生活美學上的豐碩成果。

廣告 廣告

在活動現場也炊出古早味，張氏農場更重現傳統大灶與石磨區，讓民眾親手體驗磨米漿、炊碗粿的古早味；屏東三地門安坡社區則將童玩技藝結合場域設計，展示了充滿童趣的九宮格與竹製玩具；台南左達商行透過竹編燈箱的工藝，為老場域注入新光影；高雄旗山南勝社區也帶來了在地特有的一夜干文化元素，呈現南台灣豐富的農村文化轉型成果。

台南分署強調，將持續扮演平台的角色，深化跨區域合作，邀請大家跟著地圖，走進南台灣的農村，目前已有四十多個點可以體驗各式農村百樣，另有六十多個點也可預約，讓大家感受這片土地最真實的溫度與生活百味。