農村水保署勇奪公共工程金質獎6獎牌 深耕工程品質展現國土保育韌性

▲梅山鄉瑞里村景觀步道改善工程。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署參加行政院公共工程委員會主辦的「第25屆公共工程金質獎」評選，共以5件工程及1位同仁榮獲6面獎牌，表現亮眼。其中，水利工程類第4級1件、土木工程類第4級2件，以及公共設施維護管理獎第3級1件皆榮獲「優等」肯定，另有土木工程類第4級1件獲得「佳作」。本屆農村水保署獲獎件數占全國總獎項約6.2%，充分展現該署多年深耕公共工程品質與永續治理的卓越成果。

▲四角林野溪整治二期工程。

農村水保署署長陳俊言表示，此次獲獎成果，反映該署自工程規劃、設計、施工到後續維護管理，全程落實生態檢核、減碳增匯、生態友善工法及社會參與等核心理念，並持續導入創新技術與永續思維，提升工程整體品質與國土韌性。陳署長同時感謝臺北、臺中及南投分署，以及設計監造與施工團隊的專業投入，在坡地安全、水砂調控與農村景觀營造等面向展現高度專業與執行力，為國家水土保持與農村建設樹立品質標竿。

▲鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程。

在水利工程與公共設施維護管理方面，農村水保署積極結合智慧科技，強化長期安全管理。臺中分署執行的「四角林野溪整治二期工程」，採用預鑄工法結合智慧監控系統，有效降低高難度地形施工風險，同時兼顧生態保育與環境教育功能；臺北分署辦理的「梅花大規模崩塌潛勢區整治維護管理」，整合集水監測與智慧預警機制，建立滾動式維護制度，大幅提升坡地防災的長期韌性與安全效益。

▲東河12鄰橫屏背社區農路改善工程。

在土木工程類方面，則以「自然為本解方」與「永續發展」為核心，打造兼具機能與韌性的農村環境。臺中分署「東河12鄰橫屏背社區農路改善工程」導入壓紋排水路面及人車分流配置，提升排水效率與抗滑性能，並透過與地方社區協作，串聯災時救援路網，使農路兼具農產運輸、綠色照顧及防災救援等多元功能。南投分署「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」則運用在地石材與社區工藝，重塑農村文化景觀，落實零碳匯平衡與全齡友善動線，進一步推動食農教育與農村產業共創；「梅山鄉瑞里村景觀步道改善工程」採行「減法設計」理念，選用低碳材料，並透過GPX建模順應地形、採模組化工法降低開挖量，成功達成碳吸存量高於建造排放的目標，樹立低碳永續步道的新典範。

▲農村水保署施美琴科長榮獲公共工程金質獎「個人貢獻獎」優等。

陳俊言署長也特別指出，農村水保署施美琴科長榮獲本屆公共工程金質獎「個人貢獻獎」優等，肯定其長期投入農村建設、工程設計及施工品質管理的專業付出，對水土保持與農村建設政策推動具重要貢獻。

陳俊言署長表示，農村水保署將以本屆榮獲6項獎項為新起點，持續推動自然為本解方、科技監測、沉砂滯洪調控、生態友善工法及坡地土砂無害化等重點工作，並深化社會參與與集水區整體調適規劃，持續厚植國土保育能量，打造更安全、更永續且具韌性的農村環境。