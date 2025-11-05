農村水保署南投分署x中促會簽職安合作 共創零災害安全職場

▲農村水保署南投分署頒發感謝狀表揚重要合作夥伴。

【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署南投分署（以下簡稱農村水保署南投分署）攜手營造業中區職業安全衛生促進會（以下簡稱中促會）今（5）日舉辦簽署合作夥伴暨職業安全衛生教育訓練活動，在農業部農村發展及水土保持署陳俊言署長、全國營造業職業安全衛生促進聯合總會蔡清為總會長、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心林聰偉主任 ，以及台中市勞動檢查處邱怡川處長見證下，正式建立長期、穩定且互惠的合作關係。

農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，本次合作旨在落實「以人為本、強化職業安全、優化管理」之核心願景，並透過風險管理分析，全面探究致災原因、提升職安意識。雙方將推動全員參與的安全衛生教育，不僅深化工程現場的安全管理，更自辦公環境著手推行風險評估，期攜手達成工作環境「零傷害、零災害」之最高目標。

▲農村水保署南投分署攜手中促會於多方見證下簽署職安合作協議。

為感謝致力於職安領域並展現卓越成果的團隊，農村水保署南投分署於會中特別頒發感謝狀表揚重要合作夥伴，感謝中促會長期以來積極推廣職安觀念與強化安全文化，協助本分署落實「零職災」目標；源隆技術顧問有限公司因持續協助精進職安相關作為，建置安全管理制度、風險評估及推廣工地安全文化等方面展現專業實力，成為分署工程安全管理的重要後盾；同時表揚旭鋒營造有限公司，積極運用數位科技推動職安創新，如採透地雷達檢測路基掏空，並透過三維模擬預演施工情境，以科技力量實踐「零傷害、零災害」之信念，為業界樹立了典範。

▲農村水保署陳俊言署長見證職安合作協議書。

農村水保署南投分署強調，未來將持續深化與業界之間的交流與合作，推廣安全衛生管理制度，厚植「安全文化」之根基，讓每一位從業人員都能在安心、健康的環境中發揮專業，共同打造「零災害」的永續職場。（照片記者謝雅情翻攝）