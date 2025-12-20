農村水保署推手繪繪本 三語版帶你看台灣永續里山案例

農業部農村及水土保持署推出《你知我行．里山倡議》繪本第二輯，19日舉行新書發表會。（陳淑娥攝）

時值歲末，農業部農村及水土保持署推出《你知我行．里山倡議》繪本第二輯，包括《黑翅鳶之歌》、《小白魚造大浪》、《白石上岸．黑石下海》與《穿越100分的橋》，持續收錄台灣農村社區以在地智慧、選為聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）的精選案例（Case study），藉由手繪繪本，將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。

《你知我行．里山倡議》繪本第二輯新書發表會19日在中央書局登場，邀請4個社區代表發言說故事，以樸實言詞述說對土地與故鄉的愛，引發與會人員共鳴與感動。

農村水保署副署長蘇茂祥表示，這套繪本結合淺顯感性的文字、手感插畫美學，並以三語版本發行，將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，使不同年齡、國籍或專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。

發表會除了設計豐富多元的感官體驗，因應4個農村的物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道；同時，也安排繪本說書人現場展開兼顧生產與生態永續的里山地景故事，讓與會者能從聽覺、味覺、視覺等多角度，全面感受里山倡議的生命力。

自2017年正式加入IPSI夥伴會員以來，農村水保署便積極推動人與自然和諧共處的里山精神，面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。

