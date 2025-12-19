農村水保署推里山倡議繪本第2輯 展現農村永續

（中央社記者蘇木春台中19日電）農業部農村發展及水土保持署今天發表「你知我行．里山倡議」繪本第2輯，收錄農村社區永續經驗，希望透過多國語言繪本，讓不同年齡、國籍都能輕易理解並感受台灣土地溫暖。

農村水保署在台中市辦發表會，書中收錄台灣農村社區以在地智慧實踐「人與自然和諧共處」永續經驗，會中邀社區代表拿繪本說故事，分享相關歷程。

農村水保署副署長蘇茂祥會中表示，農村水保署積極推動聯合國人與自然和諧共處里山精神，將艱澀學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，使不同年齡、國籍或專業背景都能輕易理解並感受台灣土地溫暖與愛。

蘇茂祥說，繪本結合簡潔感性文字、手感插畫美學，以中文、日文與英文版本發行，期盼讀者透過社區居民真實故事，全面領會里山倡議永續精神。

農村水保署說，繪本包括「黑翅鳶之歌」描述台中霧峰區五福社區，黑翅鳶成為益全香米友善耕種常客與品牌大使；「小白魚造大浪」敘述南投縣埔里鎮一新社區，瀕臨消失的保育類小白魚，促使當地從茭白筍田開始轉型，興起生態保育行動。

此外，「白石上岸．黑石下海」講述澎湖縣湖東、紅羅社區，先民智慧利用海底珊瑚礁石灰岩砌菜宅、玄武岩築石滬，演繹人與環境和諧共處獨特里山里海地景；「穿越100分的橋」描繪新竹縣北埔鄉南埔社區，典型客家聚落，歷經沒落後，以「稻浪、甘藷、柑橘、夕陽」相互輝映黃金水鄉風貌，激發無比活力。（編輯：李明宗）1141219