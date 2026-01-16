農村水保署與NCDR攜手十載 打造智慧管理再升級

▲農村水保署與國家災害防救科技中心簽署合作協議雙方首長合影。

【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署與國家災害防救科技中心（NCDR）於今（16）日下午2時30分，召開「農村發展及水土保持與災防科技合作協議」雙首長會議。會議由農村水保署陳俊言署長與NCDR陳宏宇主任共同主持，並於會中簽署續約合作協議，期許延續過去10年的深厚合作基礎，邁向下一個5年（115年至120年）的科技防災新紀元。農村水保署表示，這場跨部會的合作，成功將複雜的學術數據轉化為守護坡地與社區的實戰利器。

合作十年成果豐碩 從衛星到AI讓防災聰明

回顧近年的合作成果，已將複雜的科學數據變成了實用的防災利器。雙方將頂尖技術落實為民眾有感的防災工具。首先是利用衛星影像這雙「千里眼」，長期追蹤全台數十處大規模崩塌潛勢區的位移，讓地表微小的變動都無所遁形。面對極端氣候與天氣事件等等挑戰，透過NCDR研發之AI雨量降尺度模組，以提升即時雨量預報之解析度與準確性，強化防災決策支援能力。此外，去年雙方更進一步幫防災工作裝上了「智慧大腦」，引進目前快速發展的生成式AI技術，以開源大型語言模型技術，強化未來防災決策輔助、災情研判與風險評估。

▲農村水保署陳俊言署長與國家災害防救科技中心陳宏宇主任簽署合作協議情形。

聚焦農村韌性 應對氣候變遷挑戰

在氣候變遷調適方面，面對極端氣候，農村地區的調適能力至關重要。114年以嘉義縣為示範區，針對山、海、平原等不同農村類型進行氣候風險評估，指認出具備高度氣候風險與社會脆弱度之區域，產製客製化危害圖資，為未來農村再生與韌性社區規劃奠定基礎，期望達成「科技守護、智慧農村」的願景。

簽署新期MOU 智慧管理再升級

陳俊言署長表示，今日簽署的新一期合作協議書效期將延續至120年，未來5年雙方將繼續推動「智能型流域分析」、「農村氣候調適」及「山區雨量預警」等核心計畫，並深化坡地災害情資的智慧化應用。農村水保署強調，透過跨部會的資源共享與技術合作，科技不再只是研究計畫的書面報告，而是實質落實在社區的防災工具。未來將持續引進更多前瞻科技力量，打造一個安全、韌性且充滿智慧的農村社區環境，達到守護國土與人民安全的最高目標。（照片農村水保署提供）