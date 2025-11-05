農村水保署輔導鹿谷和雅村設防災教室 深耕自主防災能量

和雅村建置防災教室，來賓祝福。（水保署提供）





南投縣有不少地區面臨土石流潛勢溪流，農村水保署為強化地方防災能量，輔導南投縣鹿谷鄉和雅村建置「亮點社區防災教室」，5日舉行揭牌儀式。由農村水保署攜手國立自然科學博物館、鹿谷鄉公所及師範大學地理學系共同參與，象徵自主防災工作邁入日常實踐的新里程。

南投縣鹿谷鄉和雅村地處多條土石流潛勢溪流與大規模崩塌高風險區域，村落沿北勢溪分布，居民長期面臨災害危機。和雅村歷經桃芝、卡玫基、莫拉克等颱風侵襲，居民深刻體會防災的重要性。

陳貞復村長介紹防災教室。（水保署提供）

自民國98年成立自主防災社區以來，社區持續推動環境踏查、疏散避難流程檢討及防災演練，逐步累積實務經驗，並於110年成為農村水保署推動的自主防災亮點社區之一。

社區同時整合守望相助隊、民宿業者、雜貨店及地方餐廳資源，共同打造兼具在地特色與實務能量的自主防災模式。

農村水保署表示防災教室內設有放大版地形特徵圖，清楚標示深坑、西勢湖、內樹皮等聚落的地形脈絡及土石流與大規模崩塌災害潛勢區域，並設置易拉展展示區，以地形特徵圖、災害歷程及風險資訊展示為核心。呈現社區防災歷史、防災組織運作與自主整備成果，讓居民與參訪者能清楚了解和雅村的環境特性與潛在風險。

農村水保署表示，防災教室設立旨在透過情境展示、圖資解說及互動導覽，提升居民與參訪者對災害風險的理解，培養自主應變與防災意識，讓防災教育真正融入日常生活。和雅村防災教室啟用，不僅展現多元防災教育空間推展成果，更象徵和雅村已具備「能說出自己防災故事的能力」。

農村水保署指出，藉由防災教室的運作，使防災教育在地方持續深耕，推動社區成為兼具教育、示範與交流功能的防災學習據點，延續「理解災害風險，才能守護家園」的核心理念，落實防災社區永續發展的目標。

