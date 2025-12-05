農村水保署「種瓜坑支流野溪改善工程」落實碳盤查 成節能減碳檢核訪視示範亮點

114年度行政院公共工程委員會訪視本部公共工程節能減碳檢核作業辦理情形會議。（農村水保署提供）





為推動各工程機關2050淨零排放，行政院公共工程委員會於114年12月5日邀集國發會、環境部、水利署、農田水利署、漁業署、林業保育署等相關人員到農業部農村發展及水土保持署辦理之國姓鄉種瓜坑進行公共工程節能減碳訪視。訪視行程包括簡報、現地勘查、查看文件與討論會議，讓各工程機關能更完整了解農村水保工程的減碳作為及成效。

訪視過程中，委員們走進施工後的河段，看到許多天然材料取代水泥鋼筋，並設置水砂調蓄區及打通縱橫向生物通道的工法，紛紛表示肯定，也認為這項工程值得做為其他水土保持案件的參考。

減碳檢核作業現地解說。（農村水保署提供）

農村水保署設定減碳目標，並以2020及2021年碳排平均為減碳的基準年，自2023年度起減少5%、2024年減少10%、2025年減少15%、2030年減少20%、2035年減少30%、2040年減少達50%碳排放量，並於2024年出版由英國標準協會BSI認證的農村水保工程減碳作業指引，依據指引設計低碳工程，由工程管考系統計算並控制每案工程碳排放量，每年將所有工程碳排放出版成清冊，公開於農村水保署全球資訊網上。

減碳檢核作業現地走訪。（農村水保署提供）

農村水保署指出，「種瓜坑支流野溪改善工程」的碳排放量由法國驗證單位—法標國際認證股份有限公司（AFNOR ASIA）依國際標準ISO 14067進行查證，包含油耗、材料來源、運輸距離，都一一追蹤、比對。查證結果顯示，本工程碳排放量為62,347公斤二氧化碳當量，並達到國際上被認為可信度高的「合理保證等級」。這不僅讓工程碳排量清楚透明，也能成為政府在推動低碳材料與節能工法時的實際案例。

農村水保署表示，「種瓜坑支流野溪改善工程」為農村水保署南投分署113年榮獲工程會公共工程金質獎水利工程類特優肯定的「種瓜坑野溪復育工程」之第二期工程，延續一期工程理念，全面採用天然材料與就地取材方式，如坡腳保護工、嵌石固床工、砌石護坡及緩衝綠帶。工程也最大化利用既有便道及前期設施，降低重複施工的碳排與成本，並導入「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions,NbS）」，除了考量災害風險，並同時考量生物多樣性等7大社會挑戰，達成溪流穩定、生態復育與永續治理兼具的低碳工程目標。

現場訪視委員在文件查閱與討論中，特別肯定農村水保署從規劃、設計到施工階段，都詳細紀錄減碳作法，且能讓整個工程資訊清楚可查。南投縣國姓鄉的「種瓜坑支流野溪改善工程」，不只是改善溪流安全，更是農業部第一個申請第三方查證，獲得國際碳盤查認證的農村水保工程，讓溪流整治也能兼顧環境與減碳，有了完整的紀錄與國際認證，這裡正逐步成為台灣山坡地低碳治理的「示範場域」。

