農村水保署「種瓜坑支流野溪改善工程」落實碳盤查 節能減示範亮點
【記者 謝雅情／南投 報導】為推動各工程機關2050淨零排放，行政院公共工程委員會於114年12月5日邀集國發會、環境部、水利署、農田水利署、漁業署、林業保育署等相關人員到農業部農村發展及水土保持署辦理之國姓鄉種瓜坑進行公共工程節能減碳訪視。訪視行程包括簡報、現地勘查、查看文件與討論會議，讓各工程機關能更完整了解農村水保工程的減碳作為及成效。訪視過程中，委員們走進施工後的河段，看到許多天然材料取代水泥鋼筋，並設置水砂調蓄區及打通縱橫向生物通道的工法，紛紛表示肯定，也認為這項工程值得做為其他水土保持案件的參考。
農村水保署設定減碳目標，並以2020及2021年碳排平均為減碳的基準年，自2023年度起減少5%、2024年減少10%、2025年減少15%、2030年減少20%、2035年減少30%、2040年減少達50%碳排放量，並於2024年出版由英國標準協會BSI認證的農村水保工程減碳作業指引，依據指引設計低碳工程，由工程管考系統計算並控制每案工程碳排放量，每年將所有工程碳排放出版成清冊，公開於農村水保署全球資訊網上。
▲減碳檢核作業現地走訪。
農村水保署指出，「種瓜坑支流野溪改善工程」的碳排放量由法國驗證單位—法標國際認證股份有限公司（AFNOR ASIA）依國際標準 ISO 14067進行查證，包含油耗、材料來源、運輸距離，都一一追蹤、比對。查證結果顯示，本工程碳排放量為62,347公斤二氧化碳當量，並達到國際上被認為可信度高的「合理保證等級」。這不僅讓工程碳排量清楚透明，也能成為政府在推動低碳材料與節能工法時的實際案例。
農村水保署表示，「種瓜坑支流野溪改善工程」為農村水保署南投分署113年榮獲工程會公共工程金質獎水利工程類特優肯定的「種瓜坑野溪復育工程」之第二期工程，延續一期工程理念，全面採用天然材料與就地取材方式，如坡腳保護工、嵌石固床工、砌石護坡及緩衝綠帶。工程也最大化利用既有便道及前期設施，降低重複施工的碳排與成本，並導入「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」，除了考量災害風險，並同時考量生物多樣性等7大社會挑戰，達成溪流穩定、生態復育與永續治理兼具的低碳工程目標。
現場訪視委員在文件查閱與討論中，特別肯定農村水保署從規劃、設計到施工階段，都詳細紀錄減碳作法，且能讓整個工程資訊清楚可查。南投縣國姓鄉的「種瓜坑支流野溪改善工程」，不只是改善溪流安全，更是農業部第一個申請第三方查證，獲得國際碳盤查認證的農村水保工程，讓溪流整治也能兼顧環境與減碳，有了完整的紀錄與國際認證，這裡正逐步成為台灣山坡地低碳治理的「示範場域」。（照片農村水保署提供）
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 1 天前 ・ 2
變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團
[Newtalk新聞] 今(5)日天氣持續受東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎北部和東半部持續濕冷，白天高溫不會超過攝氏20度，明天開始東北季風減弱，各地氣溫回溫，不過下週開始將會有2波東北季風增強，一個較弱在8日報到；另一個下週末，有機會迎來今年首波大陸冷氣團。 「林老師氣象站」指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度；一直要到明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，基宜地區以及北部山區仍有零星降雨。 但週末過後，8日起東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感，但此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長；要特別注意下週末13、14日前後南下的強冷空氣，強度有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。查看原文更多Newtalk新聞報導第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 12/16、17高雄圓山飯店登場輻射冷卻影響！全台急凍13測站不到14度 馬祖最低溫僅11.4度新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 4
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 1 天前 ・ 2
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
明低溫探12度！下週東北季風增強「回歸濕冷」 這天又有強冷空氣南下
今（5）日持續受東北季風影響，清晨平地最低氣溫出現在新竹關西11.3度，明日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。對此，氣象專家吳德榮提醒，下週一東北季風再度增強、氣溫略降，屆時迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨，且下週末（13、14日）前後將有強冷空氣南下影響台灣，但確切時間點仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
熱帶性低氣壓今生成 氣象署：可能增強為颱風「洛鞍」
中央氣象署表示，今（5日）上午8時，熱帶性低氣壓TD32生成，之後可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen）。根據最新預測路徑，將通過菲律賓中南部進入南海，影響台灣機率偏低。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒水溝死亡
中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導有民眾行經苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，發現有一隻山羌，被寶特瓶套住口鼻，苗栗縣府獲報前往救援，不過山羌已經倒臥在水溝死亡多時，縣府研判可能是善心人士想餵食野生動物，卻導致山羌誤食釀成悲劇。苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒臥水溝死亡(圖/民眾提供)成年母山羌，困在排水溝裡，口鼻被寶特瓶套住，幾乎看不到牠的臉，看起來相當無助，目擊民眾雖然想上前幫忙，不過山羌實在跑的太快，根本無法救援，苗栗縣府接獲通報前往現場，不過山羌已經倒臥水溝，疑似緊迫慘死。苗栗縣府研判可能是善心人士將寶特瓶切開當做容器方便餵食野生動物 山羌誤食卡住身亡(圖/民眾提供)山羌被發現的地點，在苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，重回現場，草叢和水溝裡，隨處可見被丟棄的寶特瓶和塑膠袋。苗栗縣府研判，可能是善心人士，像這樣將寶特瓶切開當做容器，在裡頭裝水或是食物，方便餵食野生動物，卻導致山羌誤食，口鼻被套住無法掙脫，不幸身亡。苗栗縣府呼籲民眾前往山區不要隨意丟棄垃圾 也別擅自餵食野生動物(圖/民視新聞)苗栗縣府呼籲，民眾前往山區，不要隨意丟棄垃圾，也別擅自餵食野生動物，免得像這回，原本出自一片好意，最後卻奪走一條無辜性命，適得其反。原文出處：苗栗縣道126線山羌悲歌！ 「嘴套寶特瓶」活活卡死 更多民視新聞報導台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生 最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「0度線」迅速朝南移！全台最冷下探14度 周末才回暖
【緯來新聞網】受強烈東北風影響，中央氣象署指出，今晚到明日清晨（12月3日至4日），全台將迎來這波冷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話