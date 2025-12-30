農村水保署6項工程與個人獲金質獎肯定 展現水土保持與農村建設整合成果

▲四角林野溪整治二期工程。

【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署參加行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎」評選，共以 5 件工程及 1 位同仁榮獲 6 面獎牌，其中水利工程類第4級 1 件、土木工程類第4級 2 件及公共設施維護管理獎第3級 1 件均獲優等；土木工程類第4級1件獲佳作肯定。該署獎牌數占全國 6.2%，展現多年深耕公共工程品質的成果。

陳俊言署長說明，本屆得獎反映農村水保署從規劃、設計、施工到維護長期落實生態檢核、減碳增匯、生態友善及社會參與等核心理念。陳署長並感謝臺北、臺中、南投分署與設計監造及施工團隊，於坡地安全、水砂調控及農村景觀營造上展現專業與韌性，為國家水土保持與農村建設持續樹立品質標竿。

▲鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程。

在水利工程與維護管理方面，農村水保署致力強化智慧監測與長期安全。臺中分署「四角林野溪整治二期工程」採用結合預鑄工法與智慧監控系統，有效降低高難度地形施工風險，並兼顧生態保育與環境教育；臺北分署「梅花大規模崩塌潛勢區整治維護管理」整合集水監測與智慧預警機制，建立滾動式維護制度，大幅強化坡地的長期防護韌性。

土木工程類則結合「自然解方」與「永續理念」，打造韌性農村。臺中分署「東河12鄰橫屏背社區農路改善工程」導入壓紋排水路面、人車分流路面配置，提升排水效率與抗滑性能，並與地方協作串聯災時救援路網，使農路兼具農產運輸、綠色照顧及災時救援功能。南投分署「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」利用在地石材與社區工藝重塑文化景觀，落實零碳匯平衡與全齡友善動線，推動食農教育與農村產業共創；「梅山鄉瑞里村景觀步道改善工程」則採「減法設計」與低碳材料，透過 GPX 建模順應地形，採模組化工法降低開挖量，達成碳吸存高於建造排放之目標，樹立低碳永續步道典範。

▲梅花大規模崩塌潛勢區整治維護管理。

陳俊言署長特別指出，農村水保署施美琴科長獲頒金質獎個人貢獻獎優等，肯定該同仁致力農村建設、工程設計與施工品質管理的專業貢獻，對水土保持與農村建設政策推動深具助益。

陳俊言署長表示，農村水保署將以本屆獲得 6 項獎項為新起點，持續推動自然為本解方、科技監測、沉砂滯洪調控、生態友善工法及坡地土砂無害化等工作，並深化社會參與與集水區調適規劃，以厚植國土保育與農村韌性。（照片農村水保署提供）