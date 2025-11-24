農村永續企業專區平台啟動！力挺ESG農產、綠色遊程一站購足

農村水保署南投分署攜手商研院打造ESG平台，成功媒合康消防器材公司採購南投優質好物。（楊靜茹攝）

農村發展水土保持署南投分署為了擴大農村經濟效益，24日於集元果觀光工廠舉行「農村永續企業專區平台」上架記者會，便於企業及消費者選購優質永續農產、綠色遊程等，首批以南投地區的農村社區產品為主，逐漸擴及彰化、雲林、嘉義等地，邀企業挺農村強化競爭力。

因應2050年淨零排放目標，加速農村邁向永續發展，響應全球減碳趨勢，農村水保署南投分署分署長陳存凱24日主持「農村永續企業專區平台」上架記者會，攜手商業發展研究院營運協作策略處長鄭瑤琳、企業及農村夥伴，一起按下啟動鈕，宣布ESG平台上線。

農村水保署南投分署長陳存凱主持「農村永續企業專區平台」上架記者會，攜手商研院處長鄭瑤琳、企業及農村夥伴按下啟動鈕。（楊靜茹攝）

陳存凱表示，南投小半天、桃米等6個休閒農業區作為推動農村ESG示範點，建立農村推動ESG的行動藍圖，強化面對淨零轉型的能力與韌性，奠定永續競爭力，為了銷售這些農村好物，感謝商業發展研究院提供平台，也成功媒合禾康消防器材公司認購，未來透過ESG行動吸引更多企業採購，創造綠色產業鏈，不僅強化農村競爭力，也讓環境更加友善。

鄭瑤琳指出，這次與農村水保署南投分署合作，建置農村永續的企業專區，讓大家可以看到農村優質產產品，了解台灣農村正朝永續的方向發展，符合ESG的精神，希望這個平台能夠協助農村各項產業的發展。

