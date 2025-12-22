「農村界林志玲」揭飯店驚人黑幕 這東西藏「原味」驚喜

主播詹舒涵（中）談到飯店快煮壺的可怕傳聞。（圖／公視提供）

庾澄慶主持《哈！真相大白了》，新一集邀來阿諾、巴鈺、周厚安、融融、陳沛冪（山豬妹）與主播詹舒涵上節目談論有關「飯店裡最髒的地方」話題。阿諾率先發難，認為有些住客可能邊吃東西邊摳牙還邊轉台看電視，「最髒的肯定是遙控器」，也因此「在飯店很少看電視、多半都滑手機，不碰遙控器」；旅遊達人融融則認為「除了遙控器，水龍頭、門把，手常碰到的地方也髒」。

阿諾還補充說出遊「會帶自己的毛巾」，原來她曾聽飯店打工朋友分享打掃過程，手邊有房客用過的大、小毛巾「就拿過來擦擦馬桶、擦擦地板」，讓巴鈺聽了驚問：「妳朋友在哪家飯店？」庾澄慶聽了笑說：「快告訴她、她要去。」引眾人笑翻。

廣告 廣告

庾澄慶主持《哈！真相大白了》，邀來藝人融融、阿諾、巴鈺、周厚安、詹舒涵、山豬妹上節目。（圖／公視提供）

周厚安則認為遙控器、門把這些都好清理，最髒應該是最難清、清起來成本最高的地方，比如沙發、地毯，還說地毯「一年清一兩次就偷笑了」，讓哈林直言：「你這飯店也太不嚴格了。」

有「農村界林志玲」封號的主播詹舒涵則分享自己聽過令人咋舌經歷「我對煮熱水的快煮壺感到非常害怕」，原來新聞界前輩曾與她分享「出去出差時，有些物品可以水煮，需要『消毒』，就會通通丟進壺裡去煮」，融融也補充「我有聽過是襪子」，讓巴鈺摀嘴睜大眼驚呆，庾澄慶聽了也說：「這個就噁心了！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

澳洲伊朗裔夫妻中4.7億元樂透頭獎！「1考量」騙孩子只有47萬元