「農村繽菓室-舞林來逗陣！」11/8盛大登場 舞林×武林×有恁～農村江湖熱鬧開打！
【記者 謝雅情／台中 報導】
農村化身武林客棧 花海盛會強勢登場
為展現農村多元風貌與發展成果，農村水保署臺中分署今（114）年再度攜手臺中市政府及種苗改良繁殖場，將於 11月8日至11月30日共同辦理「2025新社花海暨國際臺中花毯節」，推出最具亮點的主題館「農村繽菓室－舞林來逗陣！」，以「武林」為靈感，打造結合農村文化與江湖風格的沉浸式展館，邀請民眾一同走入俠氣十足的農村江湖。
農村繽菓室再升級！武林江湖沉浸登場、澎派券熱銷點燃展前熱度
今年「農村繽菓室－舞林來逗陣！」以「武林客棧」為主題，結合農村日常與江湖意象，打造懷舊又創新的沉浸式展館。館內設有古代客棧餐桌、古早味攤車服務台與懷舊街機，讓民眾體驗「武俠風」遊戲樂趣；現場提供武林服裝Dress Code體驗，感受江湖大俠變裝超好拍、農村舞池超精彩；戶外規劃多個主題打卡點，包括武林擂台、客棧老街市景與洋傘廊道區，成為最吸睛的拍照亮點。開幕當日更將邀請舞空術劇團與新社中和國小學童帶來融合民俗與藝術的表演，重現熱鬧的古早江湖風情，展現最獨特的農村魅力。
▲「農村繽菓室－舞林來逗陣」創意展攤亮相！以武林風為主題結合農村特色與地方農產，展現新社花海的活力與創意。
同時，今年首度推出的限量優惠「澎派券」一開賣即掀起搶購熱潮，短短時間內全數完售！澎派券面額等同現金使用，享有 7 至 8 折超值優惠，不僅吸引民眾提前響應、熱烈期待，更為即將登場的展期注入高人氣與話題。農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，澎派券的成功推出，象徵「農村繽菓室」不只是展覽，更是促進在地經濟與體驗消費的創新模式。展期期間也將延續澎派券的熱度，推出多項現場優惠與闖關集點連線抽好禮，每週六還會推出主題活動，讓遊客拍得開心、玩得盡興、買得滿意，一起支持農村、體驗最有俠氣的江湖風情。
青農好物齊聚，體驗手作、修煉你的「農村絕學」
走進農村武林，開啟你的創意修煉之旅！本次展館集結中苗農村地區16家青農與農村好物專區，包括好樂農莊、山守現、淘氣小農、阿聰師…等名門齊聚，一同展出農村特色與永續風華。並同步推出24場DIY體驗活動，從富羽洋傘「製冰體驗」、好樂農莊「苦茶油乳液製作」到詠惠生技「多肉瓶中花DIY」..等應有盡有，讓大小俠客親手鍛鍊、樂在其中。別忘加入農村繽菓室LINE官方帳號，加入好友即可集點換好禮、參加抽獎，還能掌握合作店家限定優惠秘笈，讓你闖蕩農村武林、滿載而歸！
▲青春團隊熱血登場，「舞林來逗陣」展現創意！團隊穿上武俠風造型，手拿創意手拿牌，展現農村品牌的年輕活力與推廣熱情，為地方行銷注入新能量。
闔家賞花、呷冰、重溫江湖武林農村！
農村水保署臺中分署表示，今年的『農村繽菓室－舞林來逗陣！，以武林客棧為概念，結合「武林x舞林x有恁」的創意精神，透過創意展覽與互動體驗，邀請大家走出戶外，體驗農村文化的多元樣貌。這次我們也與大甲溪發電廠合作，推出限定聯名白冷冰棒，推動在地特色農村永續與在地創生，期盼讓更多人看見農村不只是生產的地方，更是充滿故事與文化底蘊的生活舞台。誠摯邀請民眾於花海盛開之際，踴躍前往「農村繽菓室－舞林來逗陣！」體驗農村的好山、好水與好風情，感受最具江湖俠氣的農村魅力。
「農村繽菓室－舞林來逗陣！」相關資訊
活動日期：11/8（六）-11/30（日）
活動時間：每日8:30-16:30
展館地點：新社花海暨國際臺中花毯節－花海展區（臺中市新社區協興街38號）
更多詳情請上「農業部農村發展及水土保持署臺中分署」FB粉絲專頁查詢，或加入LINE官方帳號即時掌握活動資訊！
（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
台中新社花海將登場 台北舉行展前記者會（2） (圖)
「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日將開跑，農業部種苗改良繁殖場29日在台北舉行展前記者會，現場將設置「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」3大展售主題，呈現農特產品與在地文化體驗。中央社 ・ 12 小時前
台中國際花海花毯節11/8登場 今年主題「飛天小女警 」
「台中國際花海花毯節」很受民眾歡迎，今年何時舉行？觀旅局長陳美秀表示，「台中國際花海花毯節」11月8日至11月30日為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃開展，今年以卡通頻道的「飛天小女警」為設計主題。議員張瀞分今天在市議會關心花毯節舉辦時間，陳美秀表示，今年台中國際花海花毯節推自由時報 ・ 1 天前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
口腔保健從小做起 國小學童潔牙觀摩齊聚新北
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025全國國小學童潔牙觀摩活動今〈28〉日在新北市登場，計有來自全國38所國小學童 […]民眾日報 ・ 1 天前
走進古蹟體驗療癒 淡水古蹟博物館攜馬偕醫院推友善活動
新北市立淡水古蹟博物館攜手馬偕紀念醫院推動失智友善服務，自6月簽署合作備忘錄以來，已接待近50位失智長者。雙方將於10月31日在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「動物輔療成果發表會」，結合醫療、文化與觀光能量，推廣3大特色處方與友善環境。活動當天除有長者走秀、治療犬外，還有免費健康檢測服務、行動博自由時報 ・ 1 天前
中醫大附醫攜手世展會 「改寫她們的命運」影像展
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學附設醫院與台灣世界展望會於10月15日舉辦「1000女孩 10互傳媒 ・ 15 小時前
南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景
南部中心／綜合報導在月光灑落的屏東原百貨街道上，一場結合文化、藝術與美食的沉浸式盛宴《土水動靜》，29日晚間隆重登場，這場晚宴不僅是餐桌上的味覺饗宴，更是一場回歸土地、傾聽族群記憶的多重感官體驗，為首屆「屏東南島文化節」的壓軸主活動揭開序幕。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）晚宴開場邀請來自屏東九個原住民鄉、屏東市原住民族協會青年及吐瓦魯在台學生會共同演出，由各鄉青年男女身著排灣族、魯凱族及阿美族等傳統服飾，與屏東縣長周春米一起登上舞台，展現族群服飾的獨特之美，周春米也以排灣族當代改良服飾現身舞台，象徵傳統與現代的交融，為晚宴揭開序幕，此外，來自南島的吐瓦魯在台學生會成員亦穿著傳統服飾現場演出，透過服飾與舞蹈展現屏東的多元族群風采，象徵南島精神在屏東土地上的流動創生。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）晚宴菜單以屏東在地食材為靈感，針對活動全新設計，限量30席一開放報名即秒殺，四道菜系以「從山、從海、到大地、夜空、星宿與族群共融」為主題，邀請台灣知名連鎖品牌「小食糖咖啡 SUGARbISTRO」、「Pulima原食」兩間餐廳主廚，攜手來義鄉文樂部落文化顧問得陸・鳩浙恩澇（Terudj Tjucenglav）共同策劃，料理靈感取自屏東的山與海，從山林的野菜香氣、海洋的鹹風滋味，到大地孕育的穀物與象徵星宿的創意甜點，層層堆疊出屬於土地的味道，透過味覺，賓客得以重新感受屏東土地的溫度與南島文化的脈動。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）為展現屏東青年世代的文化創意，《土水動靜》晚宴自主持、氛圍規劃、餐點設計到製作，皆由在地青年團隊執行，活動前，青年們特別走訪九個原鄉部落，向長者與族人請益，將傳統智慧轉化為創作靈感，體現對族群文化的尊重與傳承，邀請泰武鄉新生代歌手巴查克Pacak、林忠培、羽擊舞藝術團隊以及吐瓦魯在台學生會等表演者，共同演繹土地與海洋的藝術對話，讓「土與水」的聲音在月光下持續流動，這場沉浸式晚宴以味覺與藝術交織出屏東的多元風景，為「屏東南島文化節」系列活動的壓軸前奏。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）首屆「屏東南島文化節」以「從土地出發」為核心精神，自今年6月起啟動系列活動，包含在屏東演藝廳舉辦的族語歌謠欣賞會，期間也前往牡丹鄉高士部落、霧台鄉神山部落舉辦的文化講座，邀請部落講現身分享土地上的生命故事，壓軸主活動將於11月1日（星期六）10:00至21:00於屏東縣民公園盛大登場。當日活動亮點豐富，除了精采多元的南島攤位市集，特別安排周春米縣長與百位青年現場交換信物、青年串聯部落聚場、千人圍舞、部落長者手作體驗及月光下的樂舞表演，邀請市民朋友共襄盛舉，感受南島文化的深邃與溫度。原文出處：南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景 更多民視新聞報導全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金廚餘一路灑！超噁防疫漏洞 台中廚餘車未加蓋萬聖節別玩過頭！不宜扮鬼「7類人」背後原因超毛民視影音 ・ 8 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 11 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 16 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 14 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 13 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 16 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前