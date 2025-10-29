「農村繽菓室-舞林來逗陣！」11/8盛大登場 舞林×武林×有恁～農村江湖熱鬧開打！

▲農村水保署產業發展及休閒組王智緯簡任正工程司、廖麗蘭科長與臺中分署夥伴共同為今年農村繽菓室主題搶先曝光。

【記者 謝雅情／台中 報導】

農村化身武林客棧 花海盛會強勢登場

為展現農村多元風貌與發展成果，農村水保署臺中分署今（114）年再度攜手臺中市政府及種苗改良繁殖場，將於 11月8日至11月30日共同辦理「2025新社花海暨國際臺中花毯節」，推出最具亮點的主題館「農村繽菓室－舞林來逗陣！」，以「武林」為靈感，打造結合農村文化與江湖風格的沉浸式展館，邀請民眾一同走入俠氣十足的農村江湖。

農村繽菓室再升級！武林江湖沉浸登場、澎派券熱銷點燃展前熱度

今年「農村繽菓室－舞林來逗陣！」以「武林客棧」為主題，結合農村日常與江湖意象，打造懷舊又創新的沉浸式展館。館內設有古代客棧餐桌、古早味攤車服務台與懷舊街機，讓民眾體驗「武俠風」遊戲樂趣；現場提供武林服裝Dress Code體驗，感受江湖大俠變裝超好拍、農村舞池超精彩；戶外規劃多個主題打卡點，包括武林擂台、客棧老街市景與洋傘廊道區，成為最吸睛的拍照亮點。開幕當日更將邀請舞空術劇團與新社中和國小學童帶來融合民俗與藝術的表演，重現熱鬧的古早江湖風情，展現最獨特的農村魅力。

▲「農村繽菓室－舞林來逗陣」創意展攤亮相！以武林風為主題結合農村特色與地方農產，展現新社花海的活力與創意。

同時，今年首度推出的限量優惠「澎派券」一開賣即掀起搶購熱潮，短短時間內全數完售！澎派券面額等同現金使用，享有 7 至 8 折超值優惠，不僅吸引民眾提前響應、熱烈期待，更為即將登場的展期注入高人氣與話題。農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，澎派券的成功推出，象徵「農村繽菓室」不只是展覽，更是促進在地經濟與體驗消費的創新模式。展期期間也將延續澎派券的熱度，推出多項現場優惠與闖關集點連線抽好禮，每週六還會推出主題活動，讓遊客拍得開心、玩得盡興、買得滿意，一起支持農村、體驗最有俠氣的江湖風情。

青農好物齊聚，體驗手作、修煉你的「農村絕學」

走進農村武林，開啟你的創意修煉之旅！本次展館集結中苗農村地區16家青農與農村好物專區，包括好樂農莊、山守現、淘氣小農、阿聰師…等名門齊聚，一同展出農村特色與永續風華。並同步推出24場DIY體驗活動，從富羽洋傘「製冰體驗」、好樂農莊「苦茶油乳液製作」到詠惠生技「多肉瓶中花DIY」..等應有盡有，讓大小俠客親手鍛鍊、樂在其中。別忘加入農村繽菓室LINE官方帳號，加入好友即可集點換好禮、參加抽獎，還能掌握合作店家限定優惠秘笈，讓你闖蕩農村武林、滿載而歸！

▲青春團隊熱血登場，「舞林來逗陣」展現創意！團隊穿上武俠風造型，手拿創意手拿牌，展現農村品牌的年輕活力與推廣熱情，為地方行銷注入新能量。

闔家賞花、呷冰、重溫江湖武林農村！

農村水保署臺中分署表示，今年的『農村繽菓室－舞林來逗陣！，以武林客棧為概念，結合「武林x舞林x有恁」的創意精神，透過創意展覽與互動體驗，邀請大家走出戶外，體驗農村文化的多元樣貌。這次我們也與大甲溪發電廠合作，推出限定聯名白冷冰棒，推動在地特色農村永續與在地創生，期盼讓更多人看見農村不只是生產的地方，更是充滿故事與文化底蘊的生活舞台。誠摯邀請民眾於花海盛開之際，踴躍前往「農村繽菓室－舞林來逗陣！」體驗農村的好山、好水與好風情，感受最具江湖俠氣的農村魅力。

「農村繽菓室－舞林來逗陣！」相關資訊

活動日期：11/8（六）-11/30（日）

活動時間：每日8:30-16:30

展館地點：新社花海暨國際臺中花毯節－花海展區（臺中市新社區協興街38號）

更多詳情請上「農業部農村發展及水土保持署臺中分署」FB粉絲專頁查詢，或加入LINE官方帳號即時掌握活動資訊！

（照片記者謝雅情翻攝）