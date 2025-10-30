「農村繽菓室-舞林來逗陣」11/8盛大登場 開啟農村江湖新體驗
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為展現農村多元風貌與發展成果，農村水保署臺中分署今年再度攜手臺中市政府及種苗改良繁殖場，將於 11月8日至11月30日共同辦理「2025新社花海暨國際臺中花毯節」，推出最具亮點的主題館「農村繽菓室－舞林來逗陣！」，以「武林」為靈感，打造結合農村文化與江湖風格的沉浸式展館，邀請民眾一同走入俠氣十足的農村江湖。
農村繽菓室再升級！武林江湖沉浸登場、澎派券熱銷點燃展前熱度
今年「農村繽菓室－舞林來逗陣！」以「武林客棧」為主題，結合農村日常與江湖意象，打造懷舊又創新的沉浸式展館。館內設有古代客棧餐桌、古早味攤車服務台與懷舊街機，讓民眾體驗「武俠風」遊戲樂趣；現場提供武林服裝Dress Code體驗，感受江湖大俠變裝超好拍、農村舞池超精彩；戶外規劃多個主題打卡點，包括武林擂台、客棧老街市景與洋傘廊道區，成為最吸睛的拍照亮點。開幕當日更將邀請舞空術劇團與新社中和國小學童帶來融合民俗與藝術的表演，重現熱鬧的古早江湖風情，展現最獨特的農村魅力。
同時，今年首度推出的限量優惠「澎派券」一開賣即掀起搶購熱潮，短短時間內全數完售！澎派券面額等同現金使用，享有 7 至 8 折超值優惠，不僅吸引民眾提前響應、熱烈期待，更為即將登場的展期注入高人氣與話題。農村水保署臺中分署陳榮俊分署長表示，澎派券的成功推出，象徵「農村繽菓室」不只是展覽，更是促進在地經濟與體驗消費的創新模式。展期期間也將延續澎派券的熱度，推出多項現場優惠與闖關集點連線抽好禮，每週六還會推出主題活動，讓遊客拍得開心、玩得盡興、買得滿意，一起支持農村、體驗最有俠氣的江湖風情。
青農好物齊聚，體驗手作、修煉你的「農村絕學」
走進農村武林，開啟你的創意修煉之旅！本次展館集結中苗農村地區16家青農與農村好物專區，包括好樂農莊、山守現、淘氣小農、阿聰師…等名門齊聚，一同展出農村特色與永續風華。並同步推出24場DIY體驗活動，從富羽洋傘「製冰體驗」、好樂農莊「苦茶油乳液製作」到詠惠生技「多肉瓶中花DIY」..等應有盡有，讓大小俠客親手鍛鍊、樂在其中。別忘加入農村繽菓室LINE官方帳號，加入好友即可集點換好禮、參加抽獎，還能掌握合作店家限定優惠秘笈，讓你闖蕩農村武林、滿載而歸！
闔家賞花、呷冰、重溫江湖武林農村！
農村水保署臺中分署表示，今年的『農村繽菓室－舞林來逗陣！，以武林客棧為概念，結合「武林x舞林x有恁」的創意精神，透過創意展覽與互動體驗，邀請大家走出戶外，體驗農村文化的多元樣貌。這次我們也與大甲溪發電廠合作，推出限定聯名白冷冰棒，推動在地特色農村永續與在地創生，期盼讓更多人看見農村不只是生產的地方，更是充滿故事與文化底蘊的生活舞台。誠摯邀請民眾於花海盛開之際，踴躍前往「農村繽菓室－舞林來逗陣！」體驗農村的好山、好水與好風情，感受最具江湖俠氣的農村魅力。
「農村繽菓室－舞林來逗陣！」相關資訊
活動日期：11月8日-11月30日
活動時間：每日8:30-16:30
展館地點：新社花海暨國際臺中花毯節－花海展區（臺中市新社區協興街38號）
更多詳情請上「農業部農村發展及水土保持署臺中分署」FB粉絲專頁查詢，或加入LINE官方帳號即時掌握活動資訊！
其他人也在看
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 3 小時前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康
記者翁聖權／白河報導 二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩…中華日報 ・ 1 小時前
臺南關子嶺溫泉美食節熱力延續 假日逛市集闖關還送限量好禮與優惠好康
「2025臺南關子嶺溫泉美食節」首週推出天下第一鼎、百鬼夜行巡禮及廚藝料理交流等精彩活動，吸引眾多遊客前往朝聖，於嶺頂公園的「關嶺祭典市集」於11月1、2日延續舉辦，邀集30家特色攤位，有原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品，以及闖關挑戰遊戲，完成任務可獲得限量市集券，下午還有街頭藝人精彩表演，市長黃偉哲歡迎全國民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯，走逛市集拿好康、看表演。黃偉哲市長表示，關子嶺風景區有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，建議可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食；即日起至11月24日每天傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿設有夜間光環境，大成殿廣 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
中醫大附醫攜手世展會 「改寫她們的命運」影像展
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學附設醫院與台灣世界展望會於10月15日舉辦「1000女孩 10互傳媒 ・ 1 天前
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來SiCAR愛車酷 ・ 9 小時前
台北國際旅展11/7開跑！東京展區「三大亮點」一次看
[Newtalk新聞] 全台最大年度旅遊大會「ITF國際旅展」下週末(7日)將在台北南港展覽館登場！今年公益財團法人東京觀光財團特別在旅展中設置「東京」攤位，將時下東京最熱門的話題、設施和人氣景點帶進展館，和台灣的朋友一起分享。東京攤位中，最引人注目的莫過於「Tokyo Tokyo行李吊牌」、「3大東京都內觀光相關業者現場交流」和「東京最新旅遊魅力與多摩觀光」有獎徵答活動。 ITF國際旅展東京旅遊攤位內除了有結合「東京鐵塔」和「晴空塔」兩大東京地標的拍照區、結合東京新景點和人氣設施的互動裝置外，還有有獎徵答活動和互動遊戲，只要到現場參與，就有機會獲得今年度全新製作的「Tokyo Tokyo行李吊牌」。 此外，本次旅展更邀請到日本大型綜合超市「ItoYokado伊藤洋華堂」、日本漫畫創作體驗館「MANGA DOJO TOKYO漫画道場東京」和羽田機場第三航廈機場飯店「Villa Fontaine Premier/Grand羽田空港」業者親臨現場，和想到日本旅遊的朋友面對面交流，解答疑惑。 值得關注的是，東京觀光財團將於11月8日舉行現場活動，親自介紹東京的自然美景以及位於東京西側的多摩地新頭殼 ・ 1 天前
和運租車化身移動守護者用行動力挺少棒夢想
和運租車化身移動守護者用行動力挺少棒夢想SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 4 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 9 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前