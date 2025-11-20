▲農業部農村發展及水土保持署於18日舉辦「農村社區齡活綠照SHOW長者才藝競賽暨成果交流展」，邀集全國入圍的15個農村社區齊聚一堂。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為推動高齡友善農村與世代共融，農業部農村發展及水土保持署於18日舉辦「農村社區齡活綠照SHOW長者才藝競賽暨成果交流展」，邀集全國入圍的15個農村社區齊聚一堂，以歌唱、舞蹈、樂器演奏等多元表演，展現長者豐富的生命歷程與農村文化魅力。現場氣氛熱烈，掌聲不絕於耳，充分展現農村長者的活力與藝術能量。

▲農村長者展演生命力！農村水保署辦「齡活綠照SHOW」，15隊決賽齊聚交流，花蓮織羅部落勇奪冠軍。

本次活動共吸引48個農村社區報名參賽，經初審遴選後共有15隊進入決賽。決賽隊伍以在地文化為底蘊，融合生活故事、創意巧思與團隊默契，從服裝造型、舞台動作到節目內容皆呈現出獨特農村風貌，表現「老有所樂、老有所能」的核心精神。評審團則從創意表現、技藝熟練度、舞台整體性到在地文化融合度等項目進行綜合評定，選出今年度表現最突出的優秀團隊。

最終，社團法人花蓮縣織羅部落文化傳承經濟發展協會以深具文化厚度與團隊整體性的演出拔得頭籌，奪下第一名。高雄市旗山區南勝社區發展協會及苗栗縣後龍鎮水尾社區發展協會則獲得第二名；彰化縣大村鄉大橋社區發展協會、桃園市復興區台灣原住民愛加倍文教關懷協會及臺東縣鹿野鄉瑞源社區發展協會獲頒第三名。此外，屏東縣內埔鄉東片社區發展協會、新竹縣橫山鄉橫山社區發展協會及花蓮縣牛犁社區交流協會獲風采卓越獎；新竹縣竹東鎮上瑞社區發展協會與屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會獲創意造型獎；雲林縣西螺鎮埤頭社區發展協會及臺中市太平區興隆社區發展協會獲永續創新獎；宜蘭縣員山鄉同樂社區發展協會及臺中市豐原區鐮村社區發展協會則獲青銀活力獎，展現農村社區多面向的齡活風貌。

除動態競賽外，活動同步舉辦「農村社區綠色照顧成果交流展」，邀請各社區設立攤位，呈現其在高齡照顧與綠色生活推動上的特色成果。展出內容涵蓋「綠場域」、「綠飲食」、「綠療育」與「綠陪伴」四大面向，包括利用在地農產設計健康飲食、打造適齡友善空間、推動園藝療育課程與社區陪伴服務等，吸引民眾與參賽者駐足交流，充分展現農村綠色照顧的深度與廣度。

農村水保署表示，本次活動不僅是長者才藝的舞台，更透過創意展演與社區互動，促進健康、陪伴與凝聚力，讓農村在面對高齡化的挑戰中展現轉化為幸福動能的潛力。未來將持續推動多元綠色照顧據點，串聯青年返鄉、志工服務與在地產業，打造更具韌性與溫度的「幸福新農村」，實現農村共好、世代共榮的願景。