農林漁牧業普查啟動 南區公所：網路填報抽10萬元商品卡

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南區區公所宣導114年農林漁牧業普查，呼籲民眾踴躍配合網路填報，共同完成國勢調查。(記者張翔翻攝)

記者張翔／台南報導

「114年農林漁牧業普查」將於115年4月10日至6月30日正式展開，為我國每5年辦理一次的重要國勢調查。南區區公所表示，本次普查首次導入「自主網路填報」機制，並呼籲受普查戶善加利用線上系統，儘早完成資料填報，以利整體普查作業順利推動。

區公所說明，本次普查分為兩個階段進行，第一階段為「自主網路填報」，自4月10日至4月30日開放，民眾可透過手機、平板或電腦登入系統填寫資料；第二階段為「派員實地訪查」，自5月1日至6月30日，由普查員進行訪查作業。此外，網路填報系統將持續開放至6月15日，提供民眾彈性填報時間。

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南區區長蕭琇華表示，本次普查不同於以往全面由普查員逐戶訪查的方式，新增自主填報階段，主計總處已陸續寄發通知公文給各受普查戶，自4月10日起即可進行填報。為協助民眾順利完成作業，區公所特別設置電話客服及現場服務窗口，在上班時間提供諮詢與填報協助。

區公所指出，民眾若對填報流程或內容有疑問，也可親至區公所二樓經建課，由專人協助完成網路填報，同時也提醒民眾，普查員執行訪查時將遵守普查3不2會原則，包括不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要求提供帳戶或存摺，以及會佩戴普查員證與會提供正式通知文件，確保資料安全與作業透明。

為鼓勵民眾踴躍參與，本次普查也推出填報抽獎活動，凡於網路填報期間完成填報者，即可參加抽獎，最高可獲得10萬元商品卡。區公所呼籲，請受普查戶配合提供正確、完整資料，共同促進農林漁牧產業發展與政策規劃，讓普查工作圓滿完成。