農業小白返鄉 種出歸仁草莓夢

青農張清文3年前率先在歸仁區攜手其他2名青農一起投入栽種草莓，如今歸仁已有6家草莓園，齊心推廣在地觀光果園市場。（曹婷婷攝）

青農張清文從農10年，成為農人前於南科短暫就業，嚮往大自然的他搭上青農返鄉政策，毅然轉換跑道從零開始；身為「農業小白」，他先到農民學院上課還到農場實習1年，之後承租12公頃農地從種水稻、雜糧開始，3年前率先種草莓，如今帶動歸仁已有6家草莓觀光果園，「期待務農也能把夢想做大做強！」

37歲的張清文老家在歸仁媽廟，小學搬家到台中，大學就讀電機電子相關科系，畢業後進入南科就業，但喜愛登山攀岩溯溪的他，不喜成天待在密閉空間，正好遇上政府推廣青農返鄉等農業政策，促使他決定踏上務農之路。

沒資源、沒務農經驗，從零開始的他先跑去上課，習得務農知識後，緊接著跑去善化雜糧合作社實習1年多，當確定已可獨當一面，他才正式承租農地開始種水稻、雜糧。他說，從農過程也遇到其他在地青農，大夥聚在一起不免思考「歸仁農業特色是什麼？」認為體驗型農業可能是一條出路，於是找了另2名青農周邑駿、彭耀緯嘗試栽種草莓。

他說，歸仁緊鄰市區且交通便利，相當適合推廣體驗型觀光果園，有望營造為觀光景點。他不諱言，台南高溫炎熱，相較中北部種草莓，不具備生產優勢，但台南日照充足，草莓品質佳、甜度高，且冬日不下雨，較能落實無農業栽培，有品質優勢。

他提到，草莓非常「看天吃飯」，去年底入冬後台南氣溫偏暖，導致產期延後1個月不說，產量更較往年同期少，隨著近日氣溫下降，預計1月中下旬步入盛產期，產季將持續到3月初。

近來仁德、新化、新市陸續有青農加入種草莓行列，歸仁區農會今年集結當地6家草莓業者首辦草莓季活動，10日登場。民眾到歸仁區農會農民直銷站購買在地農特產滿699元，即可兌換指定草莓園100元消費抵用券1張，數量有限，換完為止。